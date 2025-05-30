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Нефть дешевеет на фоне ряда факторов

Нефть дешевеет на фоне ряда факторов - 30.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне ряда факторов

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на фоне ряда негативных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 30.05.2025, ПРАЙМ

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энергетика

опек

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на фоне ряда негативных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.10 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,09% - до 62,66 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 60,59 доллара. В пятницу рынки отреагировали на новости вокруг ОПЕК+. Как сообщило агентство Рейтер, восемь стран организации с "добровольными" (помимо имеющихся квот) ограничениями добычи обсуждают увеличение добычи в июле не только на 411 тысяч баррелей в сутки, но и на больший объем. В субботу планируется совещание представителей стран с добровольными ограничениями. "Фундаментальные факторы мирового рынка остаются несколько ослабленными в настоящее время и должны еще больше ослабнуть позднее в этом году в связи с ростом предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и относительно умеренным, но постоянным наращиванием запасов", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Citigroup. Геополитические риски при этом продолжают оказывать поддержку ценам, добавили эксперты. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 мая их число сократилось на 4 - до 461 установки.

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опек, нефть