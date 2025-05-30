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Восемь стран ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи в июле - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Восемь стран ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи в июле
Восемь стран ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи в июле - 30.05.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи в июле
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи обсуждают увеличение добычи в июле не только на 411 тысяч баррелей в сутки, но и на больший объем,... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T15:39+0300
2025-05-30T15:39+0300
энергетика
нефть
оаэ
саудовская аравия
ирак
опек
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи обсуждают увеличение добычи в июле не только на 411 тысяч баррелей в сутки, но и на больший объем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В субботу планируется совещание представителей стран с "добровольными" (помимо имеющихся квот) ограничениями. Это Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Как ожидается рынком, альянс продолжит ускоренный отход от сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки и примет решение в июле нарастить добычу еще на 411 тысяч баррелей в сутки по аналогии с маем и июнем. "В субботу восемь членов организации могут принять решение об увеличении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле, сообщили Рейтеру источники в ОПЕК+. Еще два источника, знакомые с ходом переговоров ОПЕК+, и два делегата ОПЕК+ заявили, что они могут обсудить и более значительное увеличение", - говорится в сообщении. До появления этого сообщения цены на нефть марки Brent поднимались примерно на 1%, после чего резко начали снижаться и по состоянию на 15.14 мск находятся на 1,1% ниже к уровню прошлого закрытия. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На прошлый год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В нынешнем году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Помимо этого, ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют "добровольные", дополнительные ограничения на добычу нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В начале апреля Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить отход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне. Тем не менее, эти восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
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нефть, оаэ, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
15:39 30.05.2025
 
Восемь стран ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи в июле

Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу в июле на 411 тысяч баррелей в сутки

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи обсуждают увеличение добычи в июле не только на 411 тысяч баррелей в сутки, но и на больший объем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В субботу планируется совещание представителей стран с "добровольными" (помимо имеющихся квот) ограничениями. Это Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Как ожидается рынком, альянс продолжит ускоренный отход от сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки и примет решение в июле нарастить добычу еще на 411 тысяч баррелей в сутки по аналогии с маем и июнем.
"В субботу восемь членов организации могут принять решение об увеличении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле, сообщили Рейтеру источники в ОПЕК+. Еще два источника, знакомые с ходом переговоров ОПЕК+, и два делегата ОПЕК+ заявили, что они могут обсудить и более значительное увеличение", - говорится в сообщении.
До появления этого сообщения цены на нефть марки Brent поднимались примерно на 1%, после чего резко начали снижаться и по состоянию на 15.14 мск находятся на 1,1% ниже к уровню прошлого закрытия.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На прошлый год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
В нынешнем году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
Помимо этого, ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют "добровольные", дополнительные ограничения на добычу нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В начале апреля Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились ускорить отход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
Тем не менее, эти восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
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