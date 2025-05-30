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Минфин отметил снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете

Минфин отметил снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете - 30.05.2025, ПРАЙМ

Минфин отметил снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете

Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ снизилась до четверти от общего объема поступлений в казну, но это все равно много, надо наращивать долю ненефтегазовых... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T15:20+0300

2025-05-30T15:20+0300

2025-05-30T15:20+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ снизилась до четверти от общего объема поступлений в казну, но это все равно много, надо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые в меньшей степени зависят от внешней конъюнктуры, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "У нас раньше, если помните, нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета занимали 40%, а где-то даже в отдельные годы и больше. Сейчас доля нефтегазовых доходов – четверть. Но все равно это много. Нам нужно как можно больше заниматься ненефтегазовой экономикой и, соответственно, больше получать от этих секторов в доходную базу", - сказал Силуанов, выступая с лекцией о государственных финансах в Финансовом университете при правительстве РФ. "Мы - Минфин и правительство - прекрасно понимаем, что надо задумываться о том, что рентные доходы сегодня есть, а завтра нет. И нужно строить, формировать свой финансовый план, финансовый баланс, опираясь в первую очередь на ненефтегазовые внутренние источники формирования доходной базы бюджетов всех уровней", – добавил он. По словам главы Минфина, на формирование финансовой устойчивости бюджетной системы нацелены налоговые изменения, которые были приняты в России в прошлом году. "Мы договорились о том, что мы основные налоговые изменения реализуем, их реализовали. И до 2030 года их править по крупным позициям не будем", - подчеркнул министр. Вместе с тем Силуанов признал, что именно рентные доходы, то есть доходы от экспорта полезных ископаемых, позволяют России держать на относительно низком уровне налоговую нагрузку на граждан. "Да, наша страна богата природными ископаемыми, и грех не использовать это. Но делать это, конечно, надо очень аккуратно. Мы видим, что налоги на природную ренту позволяют нам иметь более низкие налоги на граждан по сравнению со странами ОЭСР, где налоги на людей значительно выше, чем у нас", - сказал министр. "Но надо понимать, что эти рентные налоги очень волатильные - они сегодня есть, а завтра их нет", – предупредил он.

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нефть, рф, москва, антон силуанов, минфин, оэср