Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин отметил снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250530/siluanov-858056405.html
Минфин отметил снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете
Минфин отметил снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете - 30.05.2025, ПРАЙМ
Минфин отметил снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете
Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ снизилась до четверти от общего объема поступлений в казну, но это все равно много, надо наращивать долю ненефтегазовых... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T15:20+0300
2025-05-30T15:20+0300
экономика
нефть
рф
москва
антон силуанов
минфин
оэср
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/80/840738015_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_4bdae655672472e1941daeab514547e5.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ снизилась до четверти от общего объема поступлений в казну, но это все равно много, надо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые в меньшей степени зависят от внешней конъюнктуры, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "У нас раньше, если помните, нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета занимали 40%, а где-то даже в отдельные годы и больше. Сейчас доля нефтегазовых доходов – четверть. Но все равно это много. Нам нужно как можно больше заниматься ненефтегазовой экономикой и, соответственно, больше получать от этих секторов в доходную базу", - сказал Силуанов, выступая с лекцией о государственных финансах в Финансовом университете при правительстве РФ. "Мы - Минфин и правительство - прекрасно понимаем, что надо задумываться о том, что рентные доходы сегодня есть, а завтра нет. И нужно строить, формировать свой финансовый план, финансовый баланс, опираясь в первую очередь на ненефтегазовые внутренние источники формирования доходной базы бюджетов всех уровней", – добавил он. По словам главы Минфина, на формирование финансовой устойчивости бюджетной системы нацелены налоговые изменения, которые были приняты в России в прошлом году. "Мы договорились о том, что мы основные налоговые изменения реализуем, их реализовали. И до 2030 года их править по крупным позициям не будем", - подчеркнул министр. Вместе с тем Силуанов признал, что именно рентные доходы, то есть доходы от экспорта полезных ископаемых, позволяют России держать на относительно низком уровне налоговую нагрузку на граждан. "Да, наша страна богата природными ископаемыми, и грех не использовать это. Но делать это, конечно, надо очень аккуратно. Мы видим, что налоги на природную ренту позволяют нам иметь более низкие налоги на граждан по сравнению со странами ОЭСР, где налоги на людей значительно выше, чем у нас", - сказал министр. "Но надо понимать, что эти рентные налоги очень волатильные - они сегодня есть, а завтра их нет", – предупредил он.
https://1prime.ru/20250514/byudzhet-857454452.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/80/840738015_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b5b1e799ea4ce45f30f8d7bf4536561.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, москва, антон силуанов, минфин, оэср
Экономика, Нефть, РФ, МОСКВА, Антон Силуанов, Минфин, ОЭСР
15:20 30.05.2025
 
Минфин отметил снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете

Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета снизилась до четверти, но это много

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкНалог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить
Налог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ снизилась до четверти от общего объема поступлений в казну, но это все равно много, надо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые в меньшей степени зависят от внешней конъюнктуры, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас раньше, если помните, нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета занимали 40%, а где-то даже в отдельные годы и больше. Сейчас доля нефтегазовых доходов – четверть. Но все равно это много. Нам нужно как можно больше заниматься ненефтегазовой экономикой и, соответственно, больше получать от этих секторов в доходную базу", - сказал Силуанов, выступая с лекцией о государственных финансах в Финансовом университете при правительстве РФ.
"Мы - Минфин и правительство - прекрасно понимаем, что надо задумываться о том, что рентные доходы сегодня есть, а завтра нет. И нужно строить, формировать свой финансовый план, финансовый баланс, опираясь в первую очередь на ненефтегазовые внутренние источники формирования доходной базы бюджетов всех уровней", – добавил он.
По словам главы Минфина, на формирование финансовой устойчивости бюджетной системы нацелены налоговые изменения, которые были приняты в России в прошлом году. "Мы договорились о том, что мы основные налоговые изменения реализуем, их реализовали. И до 2030 года их править по крупным позициям не будем", - подчеркнул министр.
Вместе с тем Силуанов признал, что именно рентные доходы, то есть доходы от экспорта полезных ископаемых, позволяют России держать на относительно низком уровне налоговую нагрузку на граждан.
"Да, наша страна богата природными ископаемыми, и грех не использовать это. Но делать это, конечно, надо очень аккуратно. Мы видим, что налоги на природную ренту позволяют нам иметь более низкие налоги на граждан по сравнению со странами ОЭСР, где налоги на людей значительно выше, чем у нас", - сказал министр.
"Но надо понимать, что эти рентные налоги очень волатильные - они сегодня есть, а завтра их нет", – предупредил он.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Сюрприз наоборот: чего лишится бюджет-2025
14 мая, 06:06
 
ЭкономикаНефтьРФМОСКВААнтон СилуановМинфинОЭСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала