https://1prime.ru/20250530/sobchak-858041571.html

Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД - 30.05.2025, ПРАЙМ

Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T06:41+0300

2025-05-30T06:41+0300

2025-05-30T06:41+0300

общество

рф

ксения собчак

фссп

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД. По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится - она погасила все задолженности.

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общество , рф, ксения собчак, фссп