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Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД - 30.05.2025, ПРАЙМ
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД
Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:41+0300
2025-05-30T06:41+0300
общество
рф
ксения собчак
фссп
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД. По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится - она погасила все задолженности.
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общество , рф, ксения собчак, фссп
Общество , РФ, Ксения Собчак, ФССП
06:41 30.05.2025
 
Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

ФССП: журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Журналистка Ксения Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей, говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ и судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В середине апреля суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа. Как выяснило РИА Новости, изучив судебные документы, у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГИБДД.
По данным ФССП РФ на 28 мая, штрафов у журналистки не значится - она погасила все задолженности.
 
ОбществоРФКсения СобчакФССП
 
 
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