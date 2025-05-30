Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: нефтяные компании в США сокращают расходы из-за падения цен - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250530/ssha-858071311.html
СМИ: нефтяные компании в США сокращают расходы из-за падения цен
СМИ: нефтяные компании в США сокращают расходы из-за падения цен - 30.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: нефтяные компании в США сокращают расходы из-за падения цен
Американские нефтяные компании массово закрывают буровые установки и сокращают штат работников из-за падения мировых цен на нефть, пишет газета New York Times. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T23:03+0300
2025-05-30T23:07+0300
энергетика
нефть
сша
техас
дональд трамп
опек
chevron
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Американские нефтяные компании массово закрывают буровые установки и сокращают штат работников из-за падения мировых цен на нефть, пишет газета New York Times. "После двух месяцев, когда цены на сырую нефть держались на уровне 60 долларов за баррель, компании закрывают буровые установки и увольняют работников, сокращая расходы. Теперь представляется весьма вероятным, что добыча нефти в США в этом году не будет расти", - сообщает газета. В то время как Exxon Mobil и Chevron не отступают от своих планов по расходам, более мелкие компании сокращают их. Так, десятки предприятий, занимающихся бурением скважин, планируют направить почти на 3,5% меньше средств, чем планировали ранее на проведение работ, указывает газета со ссылкой на анализ BloombergNEF. Например, компания из Хьюстона заявила, что будет производить меньше буровых работ в бассейне Пермиан в Техасе и Нью-Мексико, главном нефтяном месторождении США, однако увеличит объемы на богатом природным газом северо-востоке страны. Цены на эти энергоресурсы, используемые на электростанциях и для отопления, оставались гораздо более устойчивыми, объясняет NYT. Кроме того, Diamondback Energy, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний Permian, по данным газеты, снизила годовой прогноз по расходам на нефтедобычу до 10%. При этом компания объясняет такое решение тем, что нефтяная промышленность в США уже достигла пика добычи: ежедневно в стране добывается более 13 миллионов баррелей нефти. "Если использовать аналогию с вождением, мы убираем ногу с педали газа по мере приближения к красному свету", - заявили в компании. Газета напоминает, что снижение объемов нефтедобычи идет вразрез с обещаниями предвыборной компании президента США Дональда Трампа, который часто повторял: "Бури, детка, бури". Увеличение объемов бурения, как правило, ведет к снижению цен на нефть, а уменьшение объемов, наоборот, - способствует росту цен на сырье, объясняет газета. В последний день майских торгов мировые цены на нефть опускались почти на 1%. Авторы статьи выделяют две основные причины, по которым снижаются цены на нефть. Это меры торговой политики Трампа, которые могут замедлить рост мировой экономики, а также увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ на фоне снижения сырьевого спроса. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В субботу планируется совещание представителей стран с добровольными ограничениями. Ожидается, что они объявят о планах представить на рынок еще больше нефти этим летом, указывает газета, отмечая, что реализация такого решения, в свою очередь, может привести к дальнейшему снижению цен на рынке "черного золота". Если же нефть упадет ниже 60 долларов за баррель и останется на таком уровне, сокращение объемов нефтедобычи может стать еще стремительнее, отмечается в материале. С каждым долларом, упавшим ниже этого порога, американские компании могут закрывать по пять буровых установок на американских месторождениях, пишет газета со ссылкой на оценки Международного энергетического агентства. Это может повлечь за собой сокращение рабочих мест и нанести ущерб экономике таких штатов, как Техас.
https://1prime.ru/20250521/neft-857799420.html
сша
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, техас, дональд трамп, опек, chevron
Энергетика, Нефть, США, ТЕХАС, Дональд Трамп, ОПЕК, Chevron
23:03 30.05.2025 (обновлено: 23:07 30.05.2025)
 
СМИ: нефтяные компании в США сокращают расходы из-за падения цен

NYT: американские нефтяные компании сокращают расходы из-за падения цен на нефть

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Американские нефтяные компании массово закрывают буровые установки и сокращают штат работников из-за падения мировых цен на нефть, пишет газета New York Times.
"После двух месяцев, когда цены на сырую нефть держались на уровне 60 долларов за баррель, компании закрывают буровые установки и увольняют работников, сокращая расходы. Теперь представляется весьма вероятным, что добыча нефти в США в этом году не будет расти", - сообщает газета.
В то время как Exxon Mobil и Chevron не отступают от своих планов по расходам, более мелкие компании сокращают их. Так, десятки предприятий, занимающихся бурением скважин, планируют направить почти на 3,5% меньше средств, чем планировали ранее на проведение работ, указывает газета со ссылкой на анализ BloombergNEF.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Добыча нефти в США за неделю незначительно выросла
21 мая, 17:39
Например, компания из Хьюстона заявила, что будет производить меньше буровых работ в бассейне Пермиан в Техасе и Нью-Мексико, главном нефтяном месторождении США, однако увеличит объемы на богатом природным газом северо-востоке страны. Цены на эти энергоресурсы, используемые на электростанциях и для отопления, оставались гораздо более устойчивыми, объясняет NYT.
Кроме того, Diamondback Energy, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний Permian, по данным газеты, снизила годовой прогноз по расходам на нефтедобычу до 10%. При этом компания объясняет такое решение тем, что нефтяная промышленность в США уже достигла пика добычи: ежедневно в стране добывается более 13 миллионов баррелей нефти. "Если использовать аналогию с вождением, мы убираем ногу с педали газа по мере приближения к красному свету", - заявили в компании.
Газета напоминает, что снижение объемов нефтедобычи идет вразрез с обещаниями предвыборной компании президента США Дональда Трампа, который часто повторял: "Бури, детка, бури".
Увеличение объемов бурения, как правило, ведет к снижению цен на нефть, а уменьшение объемов, наоборот, - способствует росту цен на сырье, объясняет газета. В последний день майских торгов мировые цены на нефть опускались почти на 1%.
Авторы статьи выделяют две основные причины, по которым снижаются цены на нефть. Это меры торговой политики Трампа, которые могут замедлить рост мировой экономики, а также увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ на фоне снижения сырьевого спроса.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
В субботу планируется совещание представителей стран с добровольными ограничениями. Ожидается, что они объявят о планах представить на рынок еще больше нефти этим летом, указывает газета, отмечая, что реализация такого решения, в свою очередь, может привести к дальнейшему снижению цен на рынке "черного золота".
Если же нефть упадет ниже 60 долларов за баррель и останется на таком уровне, сокращение объемов нефтедобычи может стать еще стремительнее, отмечается в материале. С каждым долларом, упавшим ниже этого порога, американские компании могут закрывать по пять буровых установок на американских месторождениях, пишет газета со ссылкой на оценки Международного энергетического агентства. Это может повлечь за собой сокращение рабочих мест и нанести ущерб экономике таких штатов, как Техас.
 
ЭнергетикаНефтьСШАТЕХАСДональд ТрампОПЕКChevron
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала