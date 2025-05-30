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Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов
Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов - 30.05.2025, ПРАЙМ
Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов
Верховный Суд Соединенных Штатов дал разрешение администрации президента Дональда Трампа отменить правовой статус для более чем полумиллиона мигрантов из Кубы,... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T18:27+0300
2025-05-30T18:27+0300
сша
джо байден
дональд трамп
мигранты
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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Верховный Суд Соединенных Штатов дал разрешение администрации президента Дональда Трампа отменить правовой статус для более чем полумиллиона мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, которые находились в стране в рамках программы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, заявила судья Кетанджи Браун Джексон в своем особом мнении. До этого окружной суд Массачусетса заблокировал решение администрации президента лишить мигрантов их правового статуса. "Ходатайство о приостановлении (судебного решения- ред.), поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено", - говорится в документе.
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сша, джо байден, дональд трамп, мигранты
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Мигранты
18:27 30.05.2025
 
Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов

Верховный суд США утвердил решение администрации депортировать 500 тысяч мигрантов

© fotolia.com / steheapЗдание Верховного суда США в Вашингтоне
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© fotolia.com / steheap
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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Верховный Суд Соединенных Штатов дал разрешение администрации президента Дональда Трампа отменить правовой статус для более чем полумиллиона мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, которые находились в стране в рамках программы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, заявила судья Кетанджи Браун Джексон в своем особом мнении.
До этого окружной суд Массачусетса заблокировал решение администрации президента лишить мигрантов их правового статуса.
"Ходатайство о приостановлении (судебного решения- ред.), поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено", - говорится в документе.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Радикально. Стало известно, что Трамп может сделать с мигрантами в США
13 ноября 2024, 08:21
 
СШАДжо БайденДональд ТрампМигранты
 
 
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