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Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов
Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов - 30.05.2025, ПРАЙМ
Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов
Верховный Суд Соединенных Штатов дал разрешение администрации президента Дональда Трампа отменить правовой статус для более чем полумиллиона мигрантов из Кубы,... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T18:27+0300
2025-05-30T18:27+0300
2025-05-30T18:27+0300
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Верховный Суд Соединенных Штатов дал разрешение администрации президента Дональда Трампа отменить правовой статус для более чем полумиллиона мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, которые находились в стране в рамках программы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, заявила судья Кетанджи Браун Джексон в своем особом мнении. До этого окружной суд Массачусетса заблокировал решение администрации президента лишить мигрантов их правового статуса. "Ходатайство о приостановлении (судебного решения- ред.), поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено", - говорится в документе.
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сша, джо байден, дональд трамп, мигранты
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Мигранты
Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов
Верховный суд США утвердил решение администрации депортировать 500 тысяч мигрантов
ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Верховный Суд Соединенных Штатов дал разрешение администрации президента Дональда Трампа отменить правовой статус для более чем полумиллиона мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, которые находились в стране в рамках программы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, заявила судья Кетанджи Браун Джексон в своем особом мнении.
До этого окружной суд Массачусетса заблокировал решение администрации президента лишить мигрантов их правового статуса.
"Ходатайство о приостановлении (судебного решения- ред.), поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено", - говорится в документе.
Радикально. Стало известно, что Трамп может сделать с мигрантами в США