https://1prime.ru/20250530/sud-858065905.html

Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов

Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов - 30.05.2025, ПРАЙМ

Верховный суд США разрешил администрации депортировать 500 тысяч мигрантов

Верховный Суд Соединенных Штатов дал разрешение администрации президента Дональда Трампа отменить правовой статус для более чем полумиллиона мигрантов из Кубы,... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T18:27+0300

2025-05-30T18:27+0300

2025-05-30T18:27+0300

сша

джо байден

дональд трамп

мигранты

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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Верховный Суд Соединенных Штатов дал разрешение администрации президента Дональда Трампа отменить правовой статус для более чем полумиллиона мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, которые находились в стране в рамках программы администрации предыдущего президента США Джо Байдена, заявила судья Кетанджи Браун Джексон в своем особом мнении. До этого окружной суд Массачусетса заблокировал решение администрации президента лишить мигрантов их правового статуса. "Ходатайство о приостановлении (судебного решения- ред.), поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20241113/migranty-852781156.html

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сша, джо байден, дональд трамп, мигранты