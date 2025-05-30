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Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине
Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине - 30.05.2025, ПРАЙМ
Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был удивлен известиями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T22:09+0300
2025-05-30T22:09+0300
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ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был удивлен известиями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были "близки к завершению".Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете. При этом глава Белого дома подчеркнул, что "не любит сюрпризы". "Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало", — заявил президент.По его словам, он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Дональд Трамп, США
Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине
Трамп заявил, что "был удивлен" новостями об ответных российских ударах по Украине
ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был удивлен известиями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были "близки к завершению".
Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете. При этом глава Белого дома подчеркнул, что "не любит сюрпризы".
"Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало", — заявил президент.
По его словам, он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине