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Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине
Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине - 30.05.2025, ПРАЙМ
Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был удивлен известиями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T22:09+0300
2025-05-30T22:09+0300
спецоперация на украине
украина
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ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был удивлен известиями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были "близки к завершению".Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете. При этом глава Белого дома подчеркнул, что "не любит сюрпризы". "Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало", — заявил президент.По его словам, он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
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украина, россия, дональд трамп, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Дональд Трамп, США
22:09 30.05.2025
 
Трамп "был удивлен" новостями об ответных ударах РФ по Украине

Трамп заявил, что "был удивлен" новостями об ответных российских ударах по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был удивлен известиями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были "близки к завершению".
Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете. При этом глава Белого дома подчеркнул, что "не любит сюрпризы".
"Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало", — заявил президент.
По его словам, он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине
24 мая, 16:10
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯДональд ТрампСША
 
 
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