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Британия не сможет оплатить размещение войск на Украине, заявил посол

Британия не сможет оплатить размещение войск на Украине, заявил посол - 30.05.2025, ПРАЙМ

Британия не сможет оплатить размещение войск на Украине, заявил посол

Размещение и развертывание военного контингента на Украине будет стоить британскому бюджету около двух миллиардов фунтов стерлингов, что в настоящее время... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T15:02+0300

2025-05-30T15:02+0300

2025-05-30T15:02+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Размещение и развертывание военного контингента на Украине будет стоить британскому бюджету около двух миллиардов фунтов стерлингов, что в настоящее время нереально для бюджета Великобритании, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Ранее в апреле Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников писал, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, могут отправить войска на Украину. "Направлять войска, какой-то контингент, даже самый маленький, как здесь посчитали (в Великобритании - ред.), - это до двух миллионов фунтов стерлингов в год. Размещение и развертывание с учетом ротации и так далее. Сейчас это для бюджета Великобритании малореалистично... все это выглядит... политически может быть интересно, но реализма здесь мало", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос по поводу размещения войск "коалиции желающих" на украинских территории. Посол отметил, что отправка контингента является исходной позицией, которую Запад продолжает декларировать, то есть это Франция и Великобритания. "Направлено ли это все-таки на то, чтобы застолбить за собой возможность участия в переговорах? Наверное, да", - уточнил он. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

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мировая экономика, украина, великобритания, франция, сергей лавров, мид рф, ес