https://1prime.ru/20250530/ukraina-858043087.html

На Украине зафиксировали рекордное число дезертиров

На Украине зафиксировали рекордное число дезертиров - 30.05.2025, ПРАЙМ

На Украине зафиксировали рекордное число дезертиров

Количество случаев самовольного оставления частей украинскими военными резко увеличилось за последние пять месяцев до 25 508 и может достигнуть рекордного... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T08:18+0300

2025-05-30T08:18+0300

2025-05-30T08:18+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Количество случаев самовольного оставления частей украинскими военными резко увеличилось за последние пять месяцев до 25 508 и может достигнуть рекордного уровня в 2025 году, подсчитало РИА Новости на основании документов Единого государственного реестра судебных решений Украины. Согласно судебной базе данных, все больше украинских солдат бегут от военной службы, что отражается в стремительном росте судебных разбирательств в отношении пойманных дезертиров. Если в январе было зафиксировано почти пять тысяч подобных случаев, то в апреле их было уже более шести тысяч. В целом, за пять месяцев в стране было зафиксировано 25 508 случаев дезертирства. Таким образом, общий показатель за этот год может достигнуть рекордных 61 тысячи случаев против 35 750 случаев в 2024 году. Помимо стремительного роста числа уклонистов, украинские судебные документы также демонстрируют отсутствие последовательности в отношении задержанных дезертиров. Так, многие сбежавшие военнослужащие смогли избежать наказания благодаря лазейке в уголовном кодексе Украины, позволяющей впервые нарушившим закон солдатам вернуться на службу при согласии командира. Таким образом, киевские власти пытаются восполнить нехватку личного состава, пусть и за счет ослабления военной дисциплины. Одним их характерных случаев является судьба одного стрелка-помощника гранатометчика, который якобы сбежал со службы более двух с половиной лет назад, но не понес никакого уголовного наказания после добровольной явки с повинной. Другой украинский военнослужащий с той же специальностью, дезертировавший более года назад, на данный момент находится под арестом с возможностью внесения залога. Бывают и прямо противоположные случаи, когда с пойманными дезертирами обходятся по всей строгости закона. Так, один украинский снайпер, задержанный в марте после полутора лет предполагаемого побега со службы, был арестован без права на залог. Еще один украинский военнослужащий, задержанный в июне 2023 года после восьми месяцев отсутствия, был приговорен к пяти годам тюрьмы.

https://1prime.ru/20250529/ukraina-858032274.html

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