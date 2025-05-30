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В конгрессе пригрозили лишить метро Вашингтона финансирования

В конгрессе пригрозили лишить метро Вашингтона финансирования - 30.05.2025, ПРАЙМ

В конгрессе пригрозили лишить метро Вашингтона финансирования

Лишить метро Вашингтона финансирования угрожают в конгрессе США, если управляющая компания не переименует себя в честь движения сторонников президента... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T03:25+0300

2025-05-30T03:25+0300

2025-05-30T03:25+0300

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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Лишить метро Вашингтона финансирования угрожают в конгрессе США, если управляющая компания не переименует себя в честь движения сторонников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а столичную систему метро в "поезд Трампа", следует из соответствующего законопроекта. "Закон о возвращении авторельсам былой славы, чтобы заблокировать все федеральное финансирование управления транзита столичного региона Вашингтона (WMATA) до тех пор, пока оно официально не изменит свое название на "Управление общественного транспорта столичного региона Вашингтона по обеспечению более широкого доступа" (WMAGA) и не переименует метрополитен в "Поезд Трампа",- говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Грега Стьюба, который в пятницу внес этот закон на рассмотрение в нижнюю палату. Предлагаемое переименование транспортной системы в WMAGA является производной от названия движения MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" - лозунг движения Трампа). Система общественного транспорта столичного округа Колумбия также обслуживает близлежащие к американской столице районы штатов Мэриленд и Вирджиния. Помимо метро, она включает в себя автобусную инфрастуктуру. Согласно законопроекту, WMATA получает от федерального бюджета 150 миллионов долларов в год.

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бизнес, мировая экономика, вашингтон, сша, колумбия, дональд трамп, конгресс сша