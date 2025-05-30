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Volkswagen ведет переговоры с Минторгом США по пошлинам - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Volkswagen ведет переговоры с Минторгом США по пошлинам
Volkswagen ведет переговоры с Минторгом США по пошлинам - 30.05.2025, ПРАЙМ
Volkswagen ведет переговоры с Минторгом США по пошлинам
Немецкий концерн Volkswagen ведет переговоры с министерством торговли США об урегулировании разногласий в связи с пошлинами и предлагает взамен дополнительные... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T13:57+0300
2025-05-30T13:57+0300
экономика
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Немецкий концерн Volkswagen ведет переговоры с министерством торговли США об урегулировании разногласий в связи с пошлинами и предлагает взамен дополнительные инвестиции в США, сообщил председатель правления Volkswagen AG Оливер Блюме. "Я сам был в Вашингтоне, и с тех пор мы регулярно общаемся. Нашим основным контактным лицом является министр торговли США, но в конечном итоге эти вопросы также обсуждаются за столом президента США. На сегодняшний день мы проводим абсолютно честные, конструктивные переговоры", - заявил Блюме в интервью газете Süddeutsche Zeitung, не раскрывая деталей. По его словам, он ведет переговоры от лица концерна Volkswagen, но держа в поле зрения решения, которые могут быть применены в целом. "Параллельно у нас также есть инициативы, которые мы как немецкая автомобильная промышленность продвигаем вместе. Для меня важно видеть отрасль как часть решения. Политические торговые партнеры должны прийти к всеобъемлющему соглашению", - отметил он. Блюме подчеркнул, что концерн Volkswagen намерен и дальше инвестировать в США. "У нас есть стратегия роста. Сегодня мы уже нанимаем (в США - ред.) более 20 тысяч человек напрямую, более 55 тысяч человек косвенно, производим автомобили, школьные автобусы и грузовики. И мы инвестировали в партнерство с американской компанией Rivian. Мы будем опираться на это с дальнейшими крупными инвестициями. Все это должно сыграть роль в принятии решений", - сказал он. Газета Handelsblatt ранее на неделе написала, что крупнейшие немецкие автоконцерны - Volkswagen, Mercedes и BMW - активно ведут переговоры с США по вопросу снятия или хотя бы смягчения пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. В интервью журналу Time в конце апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, volkswagen, авто
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Volkswagen, Авто
13:57 30.05.2025
 
Volkswagen ведет переговоры с Минторгом США по пошлинам

Глава Volkswagen Блюме: концерн предлагает дополнительные инвестиции в США

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© flickr.com / Gerry Lauzon
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Немецкий концерн Volkswagen ведет переговоры с министерством торговли США об урегулировании разногласий в связи с пошлинами и предлагает взамен дополнительные инвестиции в США, сообщил председатель правления Volkswagen AG Оливер Блюме.
"Я сам был в Вашингтоне, и с тех пор мы регулярно общаемся. Нашим основным контактным лицом является министр торговли США, но в конечном итоге эти вопросы также обсуждаются за столом президента США. На сегодняшний день мы проводим абсолютно честные, конструктивные переговоры", - заявил Блюме в интервью газете Süddeutsche Zeitung, не раскрывая деталей.
По его словам, он ведет переговоры от лица концерна Volkswagen, но держа в поле зрения решения, которые могут быть применены в целом.
"Параллельно у нас также есть инициативы, которые мы как немецкая автомобильная промышленность продвигаем вместе. Для меня важно видеть отрасль как часть решения. Политические торговые партнеры должны прийти к всеобъемлющему соглашению", - отметил он.
Блюме подчеркнул, что концерн Volkswagen намерен и дальше инвестировать в США. "У нас есть стратегия роста. Сегодня мы уже нанимаем (в США - ред.) более 20 тысяч человек напрямую, более 55 тысяч человек косвенно, производим автомобили, школьные автобусы и грузовики. И мы инвестировали в партнерство с американской компанией Rivian. Мы будем опираться на это с дальнейшими крупными инвестициями. Все это должно сыграть роль в принятии решений", - сказал он.
Газета Handelsblatt ранее на неделе написала, что крупнейшие немецкие автоконцерны - Volkswagen, Mercedes и BMW - активно ведут переговоры с США по вопросу снятия или хотя бы смягчения пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.
В интервью журналу Time в конце апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
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