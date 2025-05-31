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Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор - 31.05.2025, ПРАЙМ
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор
Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T20:35+0300
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на данные информатора из Секретной службы, обеспечивающей охрану руководства страны. "Он (сотрудник Секретной службы - ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News. Хоули добавил, что считает вскрывшуюся информацию о состоянии Байдена в годы его нахождения у власти "возмутительной"."Нам лгали", - отметил американский законодатель. В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Джо Байден, Fox News
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор
Сенатор Хоули: Байден терялся по утрам в собственном гардеробе Белого дома
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на данные информатора из Секретной службы, обеспечивающей охрану руководства страны.
"Он (сотрудник Секретной службы - ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News.
Хоули добавил, что считает вскрывшуюся информацию о состоянии Байдена в годы его нахождения у власти "возмутительной".
"Нам лгали", - отметил американский законодатель.
В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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