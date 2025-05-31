Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор - 31.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250531/biden-858086715.html
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор - 31.05.2025, ПРАЙМ
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор
Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T20:35+0300
2025-05-31T20:35+0300
общество
мировая экономика
сша
вашингтон
джо байден
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/69/842486981_0:246:2609:1714_1920x0_80_0_0_c63444892bed81baedc1153dd5220665.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на данные информатора из Секретной службы, обеспечивающей охрану руководства страны. "Он (сотрудник Секретной службы - ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News. Хоули добавил, что считает вскрывшуюся информацию о состоянии Байдена в годы его нахождения у власти "возмутительной"."Нам лгали", - отметил американский законодатель. В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://1prime.ru/20250519/smi-857712014.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/69/842486981_0:1:2609:1958_1920x0_80_0_0_a79b110081f313f0148ca03ecd3a392e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, вашингтон, джо байден, fox news
Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Джо Байден, Fox News
20:35 31.05.2025
 
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор

Сенатор Хоули: Байден терялся по утрам в собственном гардеробе Белого дома

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на данные информатора из Секретной службы, обеспечивающей охрану руководства страны.
"Он (сотрудник Секретной службы - ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News.
Хоули добавил, что считает вскрывшуюся информацию о состоянии Байдена в годы его нахождения у власти "возмутительной".
"Нам лгали", - отметил американский законодатель.
В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
СМИ: команда Байдена использовала спецэффекты, чтобы скрыть его оговорки
19 мая, 14:01
 
ОбществоМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДжо БайденFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала