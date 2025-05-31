https://1prime.ru/20250531/biden-858086715.html

Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор

Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор - 31.05.2025, ПРАЙМ

Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, заявил сенатор

Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T20:35+0300

2025-05-31T20:35+0300

2025-05-31T20:35+0300

общество

мировая экономика

сша

вашингтон

джо байден

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/84248/69/842486981_0:246:2609:1714_1920x0_80_0_0_c63444892bed81baedc1153dd5220665.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на данные информатора из Секретной службы, обеспечивающей охрану руководства страны. "Он (сотрудник Секретной службы - ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News. Хоули добавил, что считает вскрывшуюся информацию о состоянии Байдена в годы его нахождения у власти "возмутительной"."Нам лгали", - отметил американский законодатель. В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://1prime.ru/20250519/smi-857712014.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, вашингтон, джо байден, fox news