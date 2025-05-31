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Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительство - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительство
Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительство - 31.05.2025, ПРАЙМ
Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительство
Счетная палата Германии выступила с критикой министерства обороны страны за расточительное использование увеличившегося после реформы законодательства ФРГ... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T16:41+0300
2025-05-31T16:41+0300
политика
финансы
мировая экономика
германия
bild
счетная палата
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Счетная палата Германии выступила с критикой министерства обороны страны за расточительное использование увеличившегося после реформы законодательства ФРГ финансирования, пишет газета Bild со ссылкой на доклад органа. В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на взятие государственных заимствований (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру. "Согласно докладу, бундесвер должен срочно научиться ответственно обходиться с большим количеством новых денежных средств. Иначе грозит многомиллиардное фиаско – за счет налогоплательщиков", - сообщает издание. Министерство обороны во многих случаях финансирует проекты, не понимая, нужны ли они кому-то и будут ли реализованы, говорится в статье. Например, миллионы евро были выделены на лицензии на программное обеспечение, которые в итоге не были использованы. "Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по снабжению и цифровизации, а также управленческих ошибок до предотвратимых перерасходов в размере миллионов (евро - ред.) на неиспользуемые лицензии на программное обеспечение", - приводится в статье выдержка из доклада. Слишком большое число немецких военнослужащих, по мнению счетной палаты, работает на штабных должностях, пишет Bild. Хотя руководство министерства обороны обещало снизить их долю, сейчас на них занято около 3000 сотрудников, что примерно соответствует уровню 2012 года. Одновременно должна вырасти доля военнослужащих в действующей армии, чтобы "подготовить бундесвер к обороне страны и альянса", говорится в докладе.
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финансы, мировая экономика, германия, bild, счетная палата
Политика, Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Bild, Счетная палата
16:41 31.05.2025
 
Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительство

Bild: Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительное финансирование

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© flickr.com / tjuel
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Счетная палата Германии выступила с критикой министерства обороны страны за расточительное использование увеличившегося после реформы законодательства ФРГ финансирования, пишет газета Bild со ссылкой на доклад органа.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на взятие государственных заимствований (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
"Согласно докладу, бундесвер должен срочно научиться ответственно обходиться с большим количеством новых денежных средств. Иначе грозит многомиллиардное фиаско – за счет налогоплательщиков", - сообщает издание.
Министерство обороны во многих случаях финансирует проекты, не понимая, нужны ли они кому-то и будут ли реализованы, говорится в статье. Например, миллионы евро были выделены на лицензии на программное обеспечение, которые в итоге не были использованы.
"Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по снабжению и цифровизации, а также управленческих ошибок до предотвратимых перерасходов в размере миллионов (евро - ред.) на неиспользуемые лицензии на программное обеспечение", - приводится в статье выдержка из доклада.
Слишком большое число немецких военнослужащих, по мнению счетной палаты, работает на штабных должностях, пишет Bild. Хотя руководство министерства обороны обещало снизить их долю, сейчас на них занято около 3000 сотрудников, что примерно соответствует уровню 2012 года. Одновременно должна вырасти доля военнослужащих в действующей армии, чтобы "подготовить бундесвер к обороне страны и альянса", говорится в докладе.
Флаг Германии, Берлин
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ПолитикаФинансыМировая экономикаГЕРМАНИЯBildСчетная палата
 
 
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