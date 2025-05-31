https://1prime.ru/20250531/bild-858083373.html

Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительство

Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительство - 31.05.2025, ПРАЙМ

Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительство

Счетная палата Германии выступила с критикой министерства обороны страны за расточительное использование увеличившегося после реформы законодательства ФРГ... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T16:41+0300

2025-05-31T16:41+0300

2025-05-31T16:41+0300

политика

финансы

мировая экономика

германия

bild

счетная палата

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Счетная палата Германии выступила с критикой министерства обороны страны за расточительное использование увеличившегося после реформы законодательства ФРГ финансирования, пишет газета Bild со ссылкой на доклад органа. В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на взятие государственных заимствований (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру. "Согласно докладу, бундесвер должен срочно научиться ответственно обходиться с большим количеством новых денежных средств. Иначе грозит многомиллиардное фиаско – за счет налогоплательщиков", - сообщает издание. Министерство обороны во многих случаях финансирует проекты, не понимая, нужны ли они кому-то и будут ли реализованы, говорится в статье. Например, миллионы евро были выделены на лицензии на программное обеспечение, которые в итоге не были использованы. "Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по снабжению и цифровизации, а также управленческих ошибок до предотвратимых перерасходов в размере миллионов (евро - ред.) на неиспользуемые лицензии на программное обеспечение", - приводится в статье выдержка из доклада. Слишком большое число немецких военнослужащих, по мнению счетной палаты, работает на штабных должностях, пишет Bild. Хотя руководство министерства обороны обещало снизить их долю, сейчас на них занято около 3000 сотрудников, что примерно соответствует уровню 2012 года. Одновременно должна вырасти доля военнослужащих в действующей армии, чтобы "подготовить бундесвер к обороне страны и альянса", говорится в докладе.

https://1prime.ru/20250531/frg-858079576.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, германия, bild, счетная палата