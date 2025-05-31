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СМИ: восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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СМИ: восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки
СМИ: восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки - 31.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки
Восемь стран ОПЕК+, у которых есть добровольные (дополнительные к существующим квотам) ограничения на добычу нефти, на встрече в субботу договорятся о росте... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T12:47+0300
2025-05-31T12:52+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
опек
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, у которых есть добровольные (дополнительные к существующим квотам) ограничения на добычу нефти, на встрече в субботу договорятся о росте производства нефти на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщил агентству Reuters источник в ОПЕК+ в ходе заседания группы. Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в субботу в полдень начали встречу, где планируют обсудить планы по уровню нефтедобычи в июле, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. "Восемь стран ОПЕК+ договорятся о повышении добычи на 411 тысяч баррелей в день в июле", - пишет Reuters со ссылкой на источник. Как ранее отмечали источники агентства Reuters, "добровольцы" могут снова увеличить добычу в июле на 411 тысяч баррелей в сутки или принять решение наращивать ее на еще больший объем. Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч. В июле также продолжит действовать план по компенсациям.
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нефть, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
12:47 31.05.2025 (обновлено: 12:52 31.05.2025)
 
СМИ: восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки

Reuters: восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, у которых есть добровольные (дополнительные к существующим квотам) ограничения на добычу нефти, на встрече в субботу договорятся о росте производства нефти на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщил агентству Reuters источник в ОПЕК+ в ходе заседания группы.
Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в субботу в полдень начали встречу, где планируют обсудить планы по уровню нефтедобычи в июле, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Восемь стран ОПЕК+ договорятся о повышении добычи на 411 тысяч баррелей в день в июле", - пишет Reuters со ссылкой на источник.
Как ранее отмечали источники агентства Reuters, "добровольцы" могут снова увеличить добычу в июле на 411 тысяч баррелей в сутки или принять решение наращивать ее на еще больший объем.
Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч. В июле также продолжит действовать план по компенсациям.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Восемь стран ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи в июле
Вчера, 15:39
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОПЕК
 
 
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