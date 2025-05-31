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В Курской области установили факт смерти 304 мирных жителей от действий ВСУ - 31.05.2025, ПРАЙМ
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В Курской области установили факт смерти 304 мирных жителей от действий ВСУ
В Курской области установили факт смерти 304 мирных жителей от действий ВСУ - 31.05.2025, ПРАЙМ
В Курской области установили факт смерти 304 мирных жителей от действий ВСУ
Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T15:31+0300
2025-05-31T15:31+0300
спецоперация на украине
общество
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александр хинштейн
всу
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КУРСК, 31 мая - ПРАЙМ. Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Хинштейн в субботу провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины. "К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными. "Волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей - эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", - отметил Хинштейн.
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общество , россия, украина, александр хинштейн, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Хинштейн, ВСУ
15:31 31.05.2025
 
В Курской области установили факт смерти 304 мирных жителей от действий ВСУ

Хинштейн: в Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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КУРСК, 31 мая - ПРАЙМ. Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Хинштейн в субботу провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины.
"К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными.
"Волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей - эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", - отметил Хинштейн.
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Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯУКРАИНААлександр ХинштейнВСУ
 
 
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