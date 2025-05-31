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В Курской области установили факт смерти 304 мирных жителей от действий ВСУ

В Курской области установили факт смерти 304 мирных жителей от действий ВСУ - 31.05.2025, ПРАЙМ

В Курской области установили факт смерти 304 мирных жителей от действий ВСУ

Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T15:31+0300

2025-05-31T15:31+0300

2025-05-31T15:31+0300

спецоперация на украине

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КУРСК, 31 мая - ПРАЙМ. Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Хинштейн в субботу провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины. "К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными. "Волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей - эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", - отметил Хинштейн.

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общество , россия, украина, александр хинштейн, всу