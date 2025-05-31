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ВС России освободили Водолаги в Сумской области
ВС России освободили Водолаги в Сумской области - 31.05.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили Водолаги в Сумской области
Российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны России. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T12:17+0300
2025-05-31T12:17+0300
2025-05-31T12:17+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области, сообщило в субботу министерство обороны России. "Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области", - говорится в сводке министерства.
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россия, минобороны рф, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны РФ, ВС РФ
ВС России освободили Водолаги в Сумской области
Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области