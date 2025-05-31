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ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР - 31.05.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР
Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T12:35+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области. "ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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Спецоперация на Украине, Общество , РФ, ВСУ, ВС РФ
ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР
Минобороны: группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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