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ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР - 31.05.2025, ПРАЙМ
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ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР - 31.05.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР
Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки... | 31.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области. "ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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общество , рф, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, Общество , РФ, ВСУ, ВС РФ
12:35 31.05.2025
 
ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР

Минобороны: группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики
Флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
ВС России освободили Водолаги в Сумской области
12:17
 
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