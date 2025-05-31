https://1prime.ru/20250531/minoborony-858079161.html

ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР - 31.05.2025, ПРАЙМ

ВС России освободили населенный пункт Новополь в ДНР

Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T12:35+0300

2025-05-31T12:35+0300

2025-05-31T12:35+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области. "ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

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