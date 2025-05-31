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Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250531/opek-858080754.html
Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август
Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август - 31.05.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август
Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт,... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T14:05+0300
2025-05-31T14:05+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
опек
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август, говорится в коммюнике ОПЕК. "Восемь стран встретятся 6 июля 2025 года, чтобы принять решение об уровнях добычи в августе", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК. Восьмерка ОПЕК+ ранее в субботу приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в июле - еще на 411 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250531/istochnik-858079354.html
саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
14:05 31.05.2025
 
Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август

Восьмерка ОПЕК+ 6 июля обсудит объем добычи нефти на август

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август, говорится в коммюнике ОПЕК.
"Восемь стран встретятся 6 июля 2025 года, чтобы принять решение об уровнях добычи в августе", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
Восьмерка ОПЕК+ ранее в субботу приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в июле - еще на 411 тысяч баррелей в сутки.
Нефть, добыча
СМИ: восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки
12:47
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОПЕК
 
 
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