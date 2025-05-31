https://1prime.ru/20250531/opek-858080754.html

Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август

Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август - 31.05.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август

Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт,... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T14:05+0300

2025-05-31T14:05+0300

2025-05-31T14:05+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

опек

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август, говорится в коммюнике ОПЕК. "Восемь стран встретятся 6 июля 2025 года, чтобы принять решение об уровнях добычи в августе", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК. Восьмерка ОПЕК+ ранее в субботу приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в июле - еще на 411 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250531/istochnik-858079354.html

саудовская аравия

ирак

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нефть, саудовская аравия, ирак, опек