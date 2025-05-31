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Россия в июле может увеличить добычу нефти
Россия в июле может увеличить добычу нефти - 31.05.2025, ПРАЙМ
Россия в июле может увеличить добычу нефти
Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в июле до 9,24 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,534 миллиона баррелей в... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T14:08+0300
2025-05-31T14:08+0300
2025-05-31T14:08+0300
энергетика
нефть
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опек
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в июле до 9,24 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,534 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - до 1,514 миллиона, а Ирак - до 4,122 миллиона, следует из материалов ОПЕК. Ранее ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Алжир сможет нарастить добычу до 936 тысяч баррелей, Кувейт - до 2,488 миллиона баррелей, ОАЭ - до 3,169 миллиона, Оман - до 782 тысяч. Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.
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нефть, саудовская аравия, казахстан, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, КАЗАХСТАН, ОПЕК
Россия в июле может увеличить добычу нефти
ОПЕК: Россия сможет увеличить добычу нефти в июле до 9,24 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в июле до 9,24 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,534 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - до 1,514 миллиона, а Ирак - до 4,122 миллиона, следует из материалов ОПЕК.
Ранее ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
Алжир сможет нарастить добычу до 936 тысяч баррелей, Кувейт - до 2,488 миллиона баррелей, ОАЭ - до 3,169 миллиона, Оман - до 782 тысяч.
Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.
СМИ: восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки