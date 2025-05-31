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Россия в июле может увеличить добычу нефти

Россия в июле может увеличить добычу нефти - 31.05.2025, ПРАЙМ

Россия в июле может увеличить добычу нефти

Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в июле до 9,24 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,534 миллиона баррелей в... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T14:08+0300

2025-05-31T14:08+0300

2025-05-31T14:08+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

казахстан

опек

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в июле до 9,24 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,534 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - до 1,514 миллиона, а Ирак - до 4,122 миллиона, следует из материалов ОПЕК. Ранее ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Алжир сможет нарастить добычу до 936 тысяч баррелей, Кувейт - до 2,488 миллиона баррелей, ОАЭ - до 3,169 миллиона, Оман - до 782 тысяч. Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.

https://1prime.ru/20250531/istochnik-858079354.html

саудовская аравия

казахстан

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нефть, саудовская аравия, казахстан, опек