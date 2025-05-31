https://1prime.ru/20250531/opek-858081088.html

Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле

Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле - 31.05.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T14:13+0300

2025-05-31T14:13+0300

2025-05-31T14:13+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду стабильных перспектив мировой экономики и текущего здорового нефтяного рынка, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. "С учетом стабильных глобальных экономических перспектив и текущих здоровых рыночных факторов, что подтверждается низкими запасами нефти.... восемь стран-участниц будут осуществлять корректировку добычи в размере 411 тысяч баррелей в сутки в июле 2025 года по сравнению с целевым уровнем добычи в июне", - говорится в сообщении. Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.

https://1prime.ru/20250531/opek-858080754.html

саудовская аравия

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, опек