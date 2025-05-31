https://1prime.ru/20250531/opek-858081088.html
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле - 31.05.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T14:13+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду стабильных перспектив мировой экономики и текущего здорового нефтяного рынка, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. "С учетом стабильных глобальных экономических перспектив и текущих здоровых рыночных факторов, что подтверждается низкими запасами нефти.... восемь стран-участниц будут осуществлять корректировку добычи в размере 411 тысяч баррелей в сутки в июле 2025 года по сравнению с целевым уровнем добычи в июне", - говорится в сообщении. Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
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нефть, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле на 411 тысяч б/с
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду стабильных перспектив мировой экономики и текущего здорового нефтяного рынка, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК.
Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.
"С учетом стабильных глобальных экономических перспектив и текущих здоровых рыночных факторов, что подтверждается низкими запасами нефти.... восемь стран-участниц будут осуществлять корректировку добычи в размере 411 тысяч баррелей в сутки в июле 2025 года по сравнению с целевым уровнем добычи в июне", - говорится в сообщении.
Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
Восемь стран ОПЕК+ 6 июля обсудят объем добычи нефти на август