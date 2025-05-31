https://1prime.ru/20250531/opek-858081274.html
Восемь стран ОПЕК+ намерены компенсировать перепроизводство нефти
Восемь стран ОПЕК+ намерены компенсировать перепроизводство нефти - 31.05.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ намерены компенсировать перепроизводство нефти
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) подтвердили свое... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T14:22+0300
2025-05-31T14:22+0300
2025-05-31T14:49+0300
энергетика
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) подтвердили свое намерение полностью компенсировать любое допущенное с января 2024 года перепроизводство нефти, говорится в заявлении ОПЕК."Они... подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года", - говорится в сообщении.В субботу восьмерка ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Эти страны считают, что такая мера предоставит им возможность ускорить компенсацию перепроизводства нефти."Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки производства нефти, которые, как было решено, будут отслеживаться Мониторинговым комитетом ОПЕК+ (JMMC) на 53-м заседании, состоявшемся 3 апреля 2024 года", - сказано в материалах ОПЕК.Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти, который они предоставили секретариату ОПЕК. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.По расчетам РИА Новости, в июле добыча может быть увеличена максимум на 359 тысяч.
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нефть, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
Восемь стран ОПЕК+ намерены компенсировать перепроизводство нефти
Восемь стран ОПЕК+ подтвердили намерение компенсировать перепроизводство нефти
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) подтвердили свое намерение полностью компенсировать любое допущенное с января 2024 года перепроизводство нефти, говорится в заявлении ОПЕК.
"Они... подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года", - говорится в сообщении.
В субботу восьмерка ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Эти страны считают, что такая мера предоставит им возможность ускорить компенсацию перепроизводства нефти.
"Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки производства нефти, которые, как было решено, будут отслеживаться Мониторинговым комитетом ОПЕК+ (JMMC) на 53-м заседании, состоявшемся 3 апреля 2024 года", - сказано в материалах ОПЕК.
Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти, который они предоставили секретариату ОПЕК. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
По расчетам РИА Новости, в июле добыча может быть увеличена максимум на 359 тысяч.
Восемь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июле