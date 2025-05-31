https://1prime.ru/20250531/opek-858081274.html

Восемь стран ОПЕК+ намерены компенсировать перепроизводство нефти

Восемь стран ОПЕК+ намерены компенсировать перепроизводство нефти - 31.05.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ намерены компенсировать перепроизводство нефти

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) подтвердили свое... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T14:22+0300

2025-05-31T14:22+0300

2025-05-31T14:49+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_489236f48806a514da2251c1736ada14.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) подтвердили свое намерение полностью компенсировать любое допущенное с января 2024 года перепроизводство нефти, говорится в заявлении ОПЕК."Они... подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года", - говорится в сообщении.В субботу восьмерка ОПЕК+ решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Эти страны считают, что такая мера предоставит им возможность ускорить компенсацию перепроизводства нефти."Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки производства нефти, которые, как было решено, будут отслеживаться Мониторинговым комитетом ОПЕК+ (JMMC) на 53-м заседании, состоявшемся 3 апреля 2024 года", - сказано в материалах ОПЕК.Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти, который они предоставили секретариату ОПЕК. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.По расчетам РИА Новости, в июле добыча может быть увеличена максимум на 359 тысяч.

https://1prime.ru/20250531/opek-858081088.html

саудовская аравия

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, опек