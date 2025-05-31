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Эксперт рассказал о планах ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Эксперт рассказал о планах ОПЕК+ по увеличению добычи нефти - 31.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о планах ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ будут увеличивать предельный уровень добычи нефти до конца сентября, чтобы полностью выйти из своих добровольных ограничений... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T17:50+0300

2025-05-31T17:50+0300

2025-05-31T17:50+0300

энергетика

нефть

сша

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ будут увеличивать предельный уровень добычи нефти до конца сентября, чтобы полностью выйти из своих добровольных ограничений нефтепроизводства на 2,2 миллиона баррелей в сутки, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, которые добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее в субботу ОПЕК+ сообщил, что продолжит ускоренный выход из сокращений и увеличит добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Тем не менее восемь стран также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически разрешенный уровень добычи увеличится в июле на 386 тысяч баррелей в сутки. "Другого решения сложно было ожидать. Скорее всего, страны ОПЕК+ будут наращивать добычу ежемесячно на 411 тысяч баррелей в сутки до сентября 2025 года включительно. С учётом повышения квот в апреле, мае и июне, это позволит поэтапно выйти из режима "сверхквот" на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которого придерживались восемь ведущих стран альянса", - прокомментировал Родионов. Эксперт добавил, что повышение целевых уровней будет поэтапным, а не одномоментным, поскольку цель альянса - нарастить предложение, но при это не "уронить" рынок. При этом возврата к сокращениям после сентября, по его словам, ждать не стоит, так как рынок сбалансирует прекращение роста нефтедобычи в США. Родионов ожидает, что в таких условиях нефтяной котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-65 долларов за баррель. "Единственное, нужно делать поправку на риск ужесточения санкций в США, которые могут пойти на введение запретительных пошлин в отношении России и торгующих с РФ стран. В этом случае произойдёт временный скачок цен, но даже в этом случае котировки вернутся к диапазону 60-65 долларов за баррель к концу 2025 года", - заключил он.

https://1prime.ru/20250531/opek-858081088.html

сша

саудовская аравия

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нефть, сша, саудовская аравия, опек