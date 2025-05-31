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Турция рассчитывает на скорейший ввод первого реактора АЭС "Аккую" - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Турция рассчитывает на скорейший ввод первого реактора АЭС "Аккую"
Турция рассчитывает на скорейший ввод первого реактора АЭС "Аккую" - 31.05.2025, ПРАЙМ
Турция рассчитывает на скорейший ввод первого реактора АЭС "Аккую"
Турция рассчитывает на скорейший ввод в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую", которая, как ожидается, покроет 10% потребности республики в электроэнергии,... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T21:15+0300
2025-05-31T21:15+0300
энергетика
нефть
турция
москва
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
росатом
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АНКАРА, 31 мая – ПРАЙМ. Турция рассчитывает на скорейший ввод в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую", которая, как ожидается, покроет 10% потребности республики в электроэнергии, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 2 мая, что строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время, тестовая подача электричества со станции запланирована до конца 2025 года. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции. "Турция подписала соглашение с Российской Федерацией в 2010 году. Благодаря межправительственному соглашению продолжается и быстро растет крупнейшая в истории республики иностранная инвестиция - крупнейшая в мире атомная стройка "Аккую", где работают 30 тысяч человек, где одновременно строятся четыре реактора. Мы надеемся, что она удовлетворит 10% потребностей Турции в электроэнергии благодаря скорейшему вводу в эксплуатацию первого реактора и завершению всего проекта в 2028 году", - приводит слова Байрактара газета Dünya. В Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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нефть, турция, москва, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", росатом
Энергетика, Нефть, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Росатом
21:15 31.05.2025
 
Турция рассчитывает на скорейший ввод первого реактора АЭС "Аккую"

Турция рассчитывает на скорейший ввод в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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АНКАРА, 31 мая – ПРАЙМ. Турция рассчитывает на скорейший ввод в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую", которая, как ожидается, покроет 10% потребности республики в электроэнергии, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 2 мая, что строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время, тестовая подача электричества со станции запланирована до конца 2025 года. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции.
"Турция подписала соглашение с Российской Федерацией в 2010 году. Благодаря межправительственному соглашению продолжается и быстро растет крупнейшая в истории республики иностранная инвестиция - крупнейшая в мире атомная стройка "Аккую", где работают 30 тысяч человек, где одновременно строятся четыре реактора. Мы надеемся, что она удовлетворит 10% потребностей Турции в электроэнергии благодаря скорейшему вводу в эксплуатацию первого реактора и завершению всего проекта в 2028 году", - приводит слова Байрактара газета Dünya.
В Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
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ЭнергетикаНефтьТУРЦИЯМОСКВАРеджеп Тайип ЭрдоганАЭС "Аккую"Росатом
 
 
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