https://1prime.ru/20250531/plant-858086922.html

Турция рассчитывает на скорейший ввод первого реактора АЭС "Аккую"

Турция рассчитывает на скорейший ввод первого реактора АЭС "Аккую" - 31.05.2025, ПРАЙМ

Турция рассчитывает на скорейший ввод первого реактора АЭС "Аккую"

Турция рассчитывает на скорейший ввод в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую", которая, как ожидается, покроет 10% потребности республики в электроэнергии,... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T21:15+0300

2025-05-31T21:15+0300

2025-05-31T21:15+0300

энергетика

нефть

турция

москва

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851496946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d5f868cda3c3ad262e0799c6b48a8f7.jpg

АНКАРА, 31 мая – ПРАЙМ. Турция рассчитывает на скорейший ввод в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую", которая, как ожидается, покроет 10% потребности республики в электроэнергии, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 2 мая, что строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время, тестовая подача электричества со станции запланирована до конца 2025 года. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции. "Турция подписала соглашение с Российской Федерацией в 2010 году. Благодаря межправительственному соглашению продолжается и быстро растет крупнейшая в истории республики иностранная инвестиция - крупнейшая в мире атомная стройка "Аккую", где работают 30 тысяч человек, где одновременно строятся четыре реактора. Мы надеемся, что она удовлетворит 10% потребностей Турции в электроэнергии благодаря скорейшему вводу в эксплуатацию первого реактора и завершению всего проекта в 2028 году", - приводит слова Байрактара газета Dünya. В Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://1prime.ru/20250526/rosatom-857919085.html

турция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, турция, москва, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", росатом