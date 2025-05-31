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"Роснефть" подвела итоги I квартала

"Роснефть" подвела итоги I квартала - 31.05.2025, ПРАЙМ

"Роснефть" подвела итоги I квартала

"Роснефть" работала в первом квартале в условиях ухудшения макроконъюнктуры, заявил глава компании Игорь Сечин. | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T00:02+0300

2025-05-31T00:02+0300

2025-05-31T00:02+0300

энергетика

нефть

рынок

москва

игорь сечин

роснефть

банк россия

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Роснефть" работала в первом квартале в условиях ухудшения макроконъюнктуры, заявил глава компании Игорь Сечин. "В отчетном периоде компания работала в условиях дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цены российской нефти Urals и расширение дисконтов, новые санкционные ограничения, а также укрепление рубля", — сказал он. Сечин добавил, что формирование курса национальной валюты Банком России не учитывает экономические условия деятельности "Роснефти", что создает дополнительные издержки при расчете налогооблагаемой базы, конверсии валют, а также занижает стоимость нефти в рублях.Чистая прибыль компании по МСФО в первом квартале выросла на 7,6% по сравнению с четверым кварталом прошлого года — до 170 миллиардов рублей. Выручка составила 2,283 триллиона рублей, что ниже на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне снижения рублевых цен на нефть сорта Urals. При этом темп снижения затрат и расходов был меньше, чем динамика выручки, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий.Показатель EBITDA сократился до 598 миллиардов рублей, маржа EBITDA составила 26%. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец I квартала составило 1,36x.

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нефть, рынок, москва, игорь сечин, роснефть, банк россия