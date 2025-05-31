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Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню нефтедобычи в июле

Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню нефтедобычи в июле - 31.05.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню нефтедобычи в июле

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями планируют в субботу обсудить планы по уровню нефтедобычи в июле, ожидается, что ее ускоренное наращивание... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T00:18+0300

2025-05-31T00:18+0300

2025-05-31T00:18+0300

нефть

энергетика

москва

саудовская аравия

ирак

опек

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями планируют в субботу обсудить планы по уровню нефтедобычи в июле, ожидается, что ее ускоренное наращивание продолжится. Речь идет о Саудовской Аравии, России, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, которые добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч. Как отмечали источники агентства Рейтер, "добровольцы" могут снова увеличить добычу в июле на 411 тысяч баррелей в сутки или принять решение наращивать ее на еще больший объем. При этом в июле также продолжит действовать план по компенсациям.

москва

саудовская аравия

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нефть, москва, саудовская аравия, ирак, опек