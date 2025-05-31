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Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню нефтедобычи в июле
Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню нефтедобычи в июле - 31.05.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню нефтедобычи в июле
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями планируют в субботу обсудить планы по уровню нефтедобычи в июле, ожидается, что ее ускоренное наращивание... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T00:18+0300
2025-05-31T00:18+0300
2025-05-31T00:18+0300
нефть
энергетика
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саудовская аравия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями планируют в субботу обсудить планы по уровню нефтедобычи в июле, ожидается, что ее ускоренное наращивание продолжится.
Речь идет о Саудовской Аравии, России, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, которые добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
Как отмечали источники агентства Рейтер, "добровольцы" могут снова увеличить добычу в июле на 411 тысяч баррелей в сутки или принять решение наращивать ее на еще больший объем. При этом в июле также продолжит действовать план по компенсациям.
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Нефть, Энергетика, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню нефтедобычи в июле
Восемь стран ОПЕК+ обсудят планы по уровню нефтедобычи в июле
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями планируют в субботу обсудить планы по уровню нефтедобычи в июле, ожидается, что ее ускоренное наращивание продолжится.
Речь идет о Саудовской Аравии, России, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, которые добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
Как отмечали источники агентства Рейтер, "добровольцы" могут снова увеличить добычу в июле на 411 тысяч баррелей в сутки или принять решение наращивать ее на еще больший объем. При этом в июле также продолжит действовать план по компенсациям.