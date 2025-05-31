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Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации - 31.05.2025, ПРАЙМ

Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

Власти Сумской области на севере Украины на фоне продвижения российских сил расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов, сообщили в... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T12:15+0300

2025-05-31T12:15+0300

2025-05-31T12:15+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Власти Сумской области на севере Украины на фоне продвижения российских сил расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов, сообщили в областной администрации региона. В пятницу глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров призвал жителей приграничных территорий региона не откладывать срочную эвакуацию. "Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района... Эвакуация проводится из таких населенных пунктов: Горобовка (Речковская сельская община); Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская община); Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская община); Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

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общество , украина, харьковская область