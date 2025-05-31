https://1prime.ru/20250531/vsu-858083728.html

"Страна устала". СМИ раскрыли настоящую ситуацию в ВСУ

"Страна устала". СМИ раскрыли настоящую ситуацию в ВСУ - 31.05.2025, ПРАЙМ

"Страна устала". СМИ раскрыли настоящую ситуацию в ВСУ

В рядах ВСУ наблюдается нехватка добровольцев, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T17:08+0300

2025-05-31T17:08+0300

2025-05-31T17:08+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В рядах ВСУ наблюдается нехватка добровольцев, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Лишь немногие мужчины добровольно идут в армию, поскольку страна устала от войны", — сказано в материале.Автор статьи отмечает, что в интернете распространяются видеоролики, демонстрирующие методы силовой мобилизации, что негативно сказывается на моральном состоянии украинцев. На записях видно, как представители военкоматов забирают мужчин в микроавтобусах, часто прибегая к насилию и применяя физическую силу к задержанным.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно этому документу все военнообязанные должны обновлять свои данные в военкомате. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". При этом повестка будет считаться врученной даже в случае, если призывник не видел ее лично; датой "вручения" будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе также указано, что военнообязанные должны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. При этому сроки демобилизации в этом документе не указаны.

https://1prime.ru/20250529/ukraina-858011769.html

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украина, всу, общество