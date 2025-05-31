https://1prime.ru/20250531/vsu-858083728.html
"Страна устала". СМИ раскрыли настоящую ситуацию в ВСУ
"Страна устала". СМИ раскрыли настоящую ситуацию в ВСУ - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Страна устала". СМИ раскрыли настоящую ситуацию в ВСУ
В рядах ВСУ наблюдается нехватка добровольцев, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T17:08+0300
2025-05-31T17:08+0300
2025-05-31T17:08+0300
спецоперация на украине
украина
всу
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914324_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09bd0dc30cd8df230438841fdc1d8086.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В рядах ВСУ наблюдается нехватка добровольцев, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Лишь немногие мужчины добровольно идут в армию, поскольку страна устала от войны", — сказано в материале.Автор статьи отмечает, что в интернете распространяются видеоролики, демонстрирующие методы силовой мобилизации, что негативно сказывается на моральном состоянии украинцев. На записях видно, как представители военкоматов забирают мужчин в микроавтобусах, часто прибегая к насилию и применяя физическую силу к задержанным.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно этому документу все военнообязанные должны обновлять свои данные в военкомате. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". При этом повестка будет считаться врученной даже в случае, если призывник не видел ее лично; датой "вручения" будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе также указано, что военнообязанные должны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. При этому сроки демобилизации в этом документе не указаны.
https://1prime.ru/20250529/ukraina-858011769.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914324_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a5159cdec5ed2e8f721d312b0b40e27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, общество
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Общество
"Страна устала". СМИ раскрыли настоящую ситуацию в ВСУ
BZ: в рядах ВСУ наблюдается нехватка добровольцев, поскольку Украина устала от войны
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
В рядах ВСУ наблюдается нехватка добровольцев, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung
.
"Лишь немногие мужчины добровольно идут в армию, поскольку страна устала от войны", — сказано в материале.
Автор статьи отмечает, что в интернете распространяются видеоролики, демонстрирующие методы силовой мобилизации, что негативно сказывается на моральном состоянии украинцев. На записях видно, как представители военкоматов забирают мужчин в микроавтобусах, часто прибегая к насилию и применяя физическую силу к задержанным.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно этому документу все военнообязанные должны обновлять свои данные в военкомате. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". При этом повестка будет считаться врученной даже в случае, если призывник не видел ее лично; датой "вручения" будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе также указано, что военнообязанные должны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. При этому сроки демобилизации в этом документе не указаны.
Военкомат на Украине сравнил службу в ВСУ с игрой Minecraft