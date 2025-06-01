https://1prime.ru/20250601/autograph-858101313.html

В США установили четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена

В США установили четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена - 01.06.2025, ПРАЙМ

В США установили четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена

Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны... | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T19:04+0300

2025-06-01T19:04+0300

2025-06-01T19:04+0300

общество

мировая экономика

сша

вашингтон

джо байден

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/82642/55/826425539_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_530a681fb1bbe35e6eaadf45d557b3f9.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, заявил в воскресенье глава комитета по надзору Джеймс Комер. "Мы установили четырех сотрудников (Белого дома - ред.), которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали "пуск" и получали подпись Джо Байдена", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. По словам Комера, теперь конгрессмены намерены установить, кто дал указанным лицам полномочия для подписания документов вместо президента США, а также понять, как именно проходил процесс подписания таких документов, как помилования и исполнительные указы главы государства. В мае действующий глава государства Дональд Трамп заявил в том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Как сообщала ранее газета Wall Street Journal, ближайшее окружение Байдена следило за тем, чтобы чиновники и помощники бывшего американского лидера не обсуждали публично его когнитивные способности до окончания президентских выборов. Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://1prime.ru/20250531/biden-858086715.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, вашингтон, джо байден, дональд трамп, fox news