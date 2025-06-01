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В США установили четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена - 01.06.2025, ПРАЙМ
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В США установили четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена
В США установили четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена - 01.06.2025, ПРАЙМ
В США установили четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена
Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T19:04+0300
2025-06-01T19:04+0300
общество
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вашингтон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, заявил в воскресенье глава комитета по надзору Джеймс Комер. "Мы установили четырех сотрудников (Белого дома - ред.), которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали "пуск" и получали подпись Джо Байдена", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. По словам Комера, теперь конгрессмены намерены установить, кто дал указанным лицам полномочия для подписания документов вместо президента США, а также понять, как именно проходил процесс подписания таких документов, как помилования и исполнительные указы главы государства. В мае действующий глава государства Дональд Трамп заявил в том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Как сообщала ранее газета Wall Street Journal, ближайшее окружение Байдена следило за тем, чтобы чиновники и помощники бывшего американского лидера не обсуждали публично его когнитивные способности до окончания президентских выборов. Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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общество , мировая экономика, сша, вашингтон, джо байден, дональд трамп, fox news
Общество , Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Джо Байден, Дональд Трамп, Fox News
19:04 01.06.2025
 
В США установили четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена

Палата представителей установила четырех человек, подписывавших документы от имени Байдена

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДжозеф Байден
Джозеф Байден - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, заявил в воскресенье глава комитета по надзору Джеймс Комер.
"Мы установили четырех сотрудников (Белого дома - ред.), которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали "пуск" и получали подпись Джо Байдена", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
По словам Комера, теперь конгрессмены намерены установить, кто дал указанным лицам полномочия для подписания документов вместо президента США, а также понять, как именно проходил процесс подписания таких документов, как помилования и исполнительные указы главы государства.
В мае действующий глава государства Дональд Трамп заявил в том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства.
Как сообщала ранее газета Wall Street Journal, ближайшее окружение Байдена следило за тем, чтобы чиновники и помощники бывшего американского лидера не обсуждали публично его когнитивные способности до окончания президентских выборов.
Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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ОбществоМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДжо БайденДональд ТрампFox News
 
 
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