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Зеленский признал ответственность за теракты против российских аэродромов
Зеленский признал ответственность за теракты против российских аэродромов - 01.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский признал ответственность за теракты против российских аэродромов
Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T22:55+0300
2025-06-01T22:55+0300
2025-06-01T22:59+0300
спецоперация на украине
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общество
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. Как заявил Зеленский в вечернем обращении в своем Telegram-канале, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк. "Готовили операцию более полутора лет", - заявил он. Зеленский добавил, что Киев с этой целью задействовал 117 дронов. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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россия, общество , киев, амурская область, москва, владимир зеленский, сбу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Киев, Амурская область, МОСКВА, Владимир Зеленский, СБУ
Зеленский признал ответственность за теракты против российских аэродромов
Зеленский рассказал, кто готовил теракты против российских аэродромов
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов.
Как заявил Зеленский в вечернем обращении в своем Telegram-канале, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.
"Готовили операцию более полутора лет", - заявил он.
Зеленский добавил, что Киев с этой целью задействовал 117 дронов.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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