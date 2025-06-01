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Киев не дает правовой статус иностранным наемникам, заявил командир ВСУ
Киев не дает правовой статус иностранным наемникам, заявил командир ВСУ - 01.06.2025, ПРАЙМ
Киев не дает правовой статус иностранным наемникам, заявил командир ВСУ
Командир военизированного формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири обвинил Киев в отсутствии у наемников... | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T14:29+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Командир военизированного формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири обвинил Киев в отсутствии у наемников на Украине нормального правового статуса. Ранее на этой неделе О'Лири сообщал, что подразделение прекращает свою деятельность и планирует отделиться от украинской армии. "За более чем 36 месяцев войны законы, уставы и руководящие принципы не были закреплены для иностранных граждан-военнослужащих Украины... У десятков тысяч иностранцев... все еще меньше правового статуса, чем у тех, кто находится на Украине по учебной визе или виду на жительство", - написал американский наемник на своей странице в соцсети X. Он добавил, что нынешнее украинское законодательство фактически привело к появлению "кастовой системы" среди военнослужащих. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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общество , украина, москва, киев, всу, мид
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, Киев, ВСУ, МИД
Киев не дает правовой статус иностранным наемникам, заявил командир ВСУ
Командир иностранных наемников заявил, что Киев не дает им "нормальный" правовой статус
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Командир военизированного формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири обвинил Киев в отсутствии у наемников на Украине нормального правового статуса.
Ранее на этой неделе О'Лири сообщал, что подразделение прекращает свою деятельность и планирует отделиться от украинской армии.
"За более чем 36 месяцев войны законы, уставы и руководящие принципы не были закреплены для иностранных граждан-военнослужащих Украины... У десятков тысяч иностранцев... все еще меньше правового статуса, чем у тех, кто находится на Украине по учебной визе или виду на жительство", - написал американский наемник на своей странице в соцсети X.
Он добавил, что нынешнее украинское законодательство фактически привело к появлению "кастовой системы" среди военнослужащих.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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