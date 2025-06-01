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СМИ: Оман предложил создать консорциум по обогащению урана - 01.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Оман предложил создать консорциум по обогащению урана
СМИ: Оман предложил создать консорциум по обогащению урана - 01.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Оман предложил создать консорциум по обогащению урана
Власти Омана предложили создать региональный консорциум по обогащения урана для "гражданских целей" под эгидой США и Международного агентства по атомной энергии | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T06:45+0300
2025-06-01T06:45+0300
энергетика
нефть
газ
иран
сша
оман
дональд трамп
магатэ
мид
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Власти Омана предложили создать региональный консорциум по обогащения урана для "гражданских целей" под эгидой США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил портал Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с информацией. В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Оман представил Ирану детали предложения США по ядерной сделке. По словам иранского министра, Тегеран ответит должным образом, исходя из национальных интересов. "Одна идея, которую высказал Оман и которую поддержали США, призывает к созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей в рамках мониторинга МАГАТЭ и США", - отмечает портал со ссылкой на источники. По данным Axios, место расположение объектов консорциума остается под вопросом. Как отметил порталу неназванный источник, США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп, согласно агентству Блумберг, заявил, что новая ядерная сделка с Ираном должна позволять США уничтожить в Иране любые ядерные объекты. При этом он отметил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена в течение "ближайших двух недель". Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
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96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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нефть, газ, иран, сша, оман, дональд трамп, магатэ, мид
Энергетика, Нефть, Газ, ИРАН, США, ОМАН, Дональд Трамп, МАГАТЭ, МИД
06:45 01.06.2025
 
СМИ: Оман предложил создать консорциум по обогащению урана

Axios: Оман предложил создать консорциум по обогащению урана для гражданских целей

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Власти Омана предложили создать региональный консорциум по обогащения урана для "гражданских целей" под эгидой США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил портал Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с информацией.
В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Оман представил Ирану детали предложения США по ядерной сделке. По словам иранского министра, Тегеран ответит должным образом, исходя из национальных интересов.
"Одна идея, которую высказал Оман и которую поддержали США, призывает к созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей в рамках мониторинга МАГАТЭ и США", - отмечает портал со ссылкой на источники.
По данным Axios, место расположение объектов консорциума остается под вопросом. Как отметил порталу неназванный источник, США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп, согласно агентству Блумберг, заявил, что новая ядерная сделка с Ираном должна позволять США уничтожить в Иране любые ядерные объекты. При этом он отметил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена в течение "ближайших двух недель".
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
 
ЭнергетикаНефтьГазИРАНСШАОМАНДональд ТрампМАГАТЭМИД
 
 
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