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ОПЕК+ в июне наращивает добычу нефти на 359 тысяч баррелей в сутки - 01.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК+ в июне наращивает добычу нефти на 359 тысяч баррелей в сутки
ОПЕК+ в июне наращивает добычу нефти на 359 тысяч баррелей в сутки - 01.06.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ в июне наращивает добычу нефти на 359 тысяч баррелей в сутки
Восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в июне продолжают ускоренный выход из своих добровольных сокращений | 01.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-01T00:20+0300
2025-06-01T00:20+0300
нефть
энергетика
экономика
оаэ
москва
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в июне продолжают ускоренный выход из своих добровольных сокращений и наращивают добычу еще на 359 тысяч баррелей в сутки с учетом плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства. Это будет уже третий месяц постепенного увеличения нефтепроизводства со стороны ОПЕК+. В апреле целевой уровень вырос на 138 тысяч баррелей в сутки. Однако восьмерка ОПЕК+ решила с мая ускорить отказ от этих сокращений и увеличила предел добычи для себя на 411 тысяч баррелей. Аналогичное решение было принято позднее и для июня. Тем не менее, восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
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нефть, оаэ, москва, саудовская аравия, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, ОАЭ, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
00:20 01.06.2025
 
ОПЕК+ в июне наращивает добычу нефти на 359 тысяч баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ в июне наращивают добычу на 359 тысяч баррелей в сутки

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в июне продолжают ускоренный выход из своих добровольных сокращений и наращивают добычу еще на 359 тысяч баррелей в сутки с учетом плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства.
Это будет уже третий месяц постепенного увеличения нефтепроизводства со стороны ОПЕК+. В апреле целевой уровень вырос на 138 тысяч баррелей в сутки. Однако восьмерка ОПЕК+ решила с мая ускорить отказ от этих сокращений и увеличила предел добычи для себя на 411 тысяч баррелей. Аналогичное решение было принято позднее и для июня.
Тем не менее, восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьОАЭМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОПЕК
 
 
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