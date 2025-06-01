https://1prime.ru/20250601/opek-858088894.html

ОПЕК+ в июне наращивает добычу нефти на 359 тысяч баррелей в сутки

ОПЕК+ в июне наращивает добычу нефти на 359 тысяч баррелей в сутки - 01.06.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ в июне наращивает добычу нефти на 359 тысяч баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в июне продолжают ускоренный выход из своих добровольных сокращений | 01.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-01T00:20+0300

2025-06-01T00:20+0300

2025-06-01T00:20+0300

нефть

энергетика

экономика

оаэ

москва

саудовская аравия

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858088894.jpg?1748726429

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в июне продолжают ускоренный выход из своих добровольных сокращений и наращивают добычу еще на 359 тысяч баррелей в сутки с учетом плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства. Это будет уже третий месяц постепенного увеличения нефтепроизводства со стороны ОПЕК+. В апреле целевой уровень вырос на 138 тысяч баррелей в сутки. Однако восьмерка ОПЕК+ решила с мая ускорить отказ от этих сокращений и увеличила предел добычи для себя на 411 тысяч баррелей. Аналогичное решение было принято позднее и для июня. Тем не менее, восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.

оаэ

москва

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оаэ, москва, саудовская аравия, опек