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Петербургская биржа запустит торги на экспорт в Пакистан

Петербургская биржа запустит торги на экспорт в Пакистан - 02.06.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа запустит торги на экспорт в Пакистан

Петербургская биржа обсудила с Торговой корпорацией Пакистана возможный запуск биржевых торгов на экспорт с российской стороны в Пакистан, в перечень товаров... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T19:01+0300

2025-06-02T19:01+0300

2025-06-02T19:01+0300

экономика

спб биржа

торги

экспорт

пакистан

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа обсудила с Торговой корпорацией Пакистана возможный запуск биржевых торгов на экспорт с российской стороны в Пакистан, в перечень товаров может войти топливо, сельхозпродукция и минеральные удобрения, сообщила торговая площадка. "Биржевая торговля товарами, которые интересны для России и Пакистана, обсуждалась сегодня в рамках рабочего визита делегации Торговой корпорации Пакистана (TCP) в центральный офис Петербургской биржи. Перечень товаров, которые могут выйти на биржевые торги с российской стороны - это нефтепродукты, сельхозпродукция, включая зерновые, бобовые, растительное масло, минеральные удобрения", - говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели перспективы биржевых торгов на экспорт в РФ со стороны Пакистана хлопка, риса, овощей и фруктов. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев рассказал коллегам из Пакистана о предстоящем запуске торгов по исламским стандартам. Для этого торговая площадка сейчас проходит специальный шариатский аудит.

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спб биржа, торги, экспорт, пакистан