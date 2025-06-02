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Петербургская биржа запустит торги на экспорт в Пакистан
Петербургская биржа запустит торги на экспорт в Пакистан - 02.06.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа запустит торги на экспорт в Пакистан
Петербургская биржа обсудила с Торговой корпорацией Пакистана возможный запуск биржевых торгов на экспорт с российской стороны в Пакистан, в перечень товаров... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T19:01+0300
2025-06-02T19:01+0300
2025-06-02T19:01+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа обсудила с Торговой корпорацией Пакистана возможный запуск биржевых торгов на экспорт с российской стороны в Пакистан, в перечень товаров может войти топливо, сельхозпродукция и минеральные удобрения, сообщила торговая площадка. "Биржевая торговля товарами, которые интересны для России и Пакистана, обсуждалась сегодня в рамках рабочего визита делегации Торговой корпорации Пакистана (TCP) в центральный офис Петербургской биржи. Перечень товаров, которые могут выйти на биржевые торги с российской стороны - это нефтепродукты, сельхозпродукция, включая зерновые, бобовые, растительное масло, минеральные удобрения", - говорится в сообщении. Стороны также рассмотрели перспективы биржевых торгов на экспорт в РФ со стороны Пакистана хлопка, риса, овощей и фруктов. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев рассказал коллегам из Пакистана о предстоящем запуске торгов по исламским стандартам. Для этого торговая площадка сейчас проходит специальный шариатский аудит.
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спб биржа, торги, экспорт, пакистан
Экономика, СПБ биржа, Торги, экспорт, ПАКИСТАН
Петербургская биржа запустит торги на экспорт в Пакистан
Петербургская биржа планирует запустить торги на экспорт в Пакистан
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа обсудила с Торговой корпорацией Пакистана возможный запуск биржевых торгов на экспорт с российской стороны в Пакистан, в перечень товаров может войти топливо, сельхозпродукция и минеральные удобрения, сообщила торговая площадка.
"Биржевая торговля товарами, которые интересны для России и Пакистана, обсуждалась сегодня в рамках рабочего визита делегации Торговой корпорации Пакистана (TCP) в центральный офис Петербургской биржи. Перечень товаров, которые могут выйти на биржевые торги с российской стороны - это нефтепродукты, сельхозпродукция, включая зерновые, бобовые, растительное масло, минеральные удобрения", - говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели перспективы биржевых торгов на экспорт в РФ со стороны Пакистана хлопка, риса, овощей и фруктов.
Объем торгов на "СПБ бирже" в мае снизился на 11,25% к апрелю
Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев рассказал коллегам из Пакистана о предстоящем запуске торгов по исламским стандартам. Для этого торговая площадка сейчас проходит специальный шариатский аудит.