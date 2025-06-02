https://1prime.ru/20250602/kia-858131926.html

KIA отзовет ряд проданных модели из-за риска короткого замыкания

KIA отзовет ряд проданных модели из-за риска короткого замыкания - 02.06.2025, ПРАЙМ

KIA отзовет ряд проданных модели из-за риска короткого замыкания

Официальный представитель Kia в России ООО "КИА Россия и СНГ" отзывает 55 350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных в период с... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T15:52+0300

2025-06-02T15:52+0300

2025-06-02T16:05+0300

kia

росстандарт

авто

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Kia в России ООО "КИА Россия и СНГ" отзывает 55 350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных в период с 2010 по 2016 годы, из-за возможного короткого замыкания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "КИА Россия и СНГ"... Отзыву подлежат 55350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных с 2010 по 2016", - говорится в сообщении.Причина отзыва - возможное короткое замыкание на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке."Уполномоченные представители изготовителя ООО "КИА Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

https://1prime.ru/20250602/mintrans-858127815.html

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kia, росстандарт, авто