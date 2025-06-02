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KIA отзовет ряд проданных модели из-за риска короткого замыкания - 02.06.2025, ПРАЙМ
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KIA отзовет ряд проданных модели из-за риска короткого замыкания
KIA отзовет ряд проданных модели из-за риска короткого замыкания - 02.06.2025, ПРАЙМ
KIA отзовет ряд проданных модели из-за риска короткого замыкания
Официальный представитель Kia в России ООО "КИА Россия и СНГ" отзывает 55 350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных в период с... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T15:52+0300
2025-06-02T16:05+0300
kia
росстандарт
авто
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Kia в России ООО "КИА Россия и СНГ" отзывает 55 350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных в период с 2010 по 2016 годы, из-за возможного короткого замыкания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "КИА Россия и СНГ"... Отзыву подлежат 55350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных с 2010 по 2016", - говорится в сообщении.Причина отзыва - возможное короткое замыкание на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке."Уполномоченные представители изготовителя ООО "КИА Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
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kia, росстандарт, авто
Kia, Росстандарт, Авто
15:52 02.06.2025 (обновлено: 16:05 02.06.2025)
 
KIA отзовет ряд проданных модели из-за риска короткого замыкания

Росстандарт: KIA отзовет 55,3 тысячи автомобилей из-за риска короткого замыкания

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Kia
Логотип Kia - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Kia в России ООО "КИА Россия и СНГ" отзывает 55 350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных в период с 2010 по 2016 годы, из-за возможного короткого замыкания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Программа мероприятий представлена ООО "КИА Россия и СНГ"... Отзыву подлежат 55350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных с 2010 по 2016", - говорится в сообщении.
Причина отзыва - возможное короткое замыкание на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU), который расположен в моторном отсеке.
"Уполномоченные представители изготовителя ООО "КИА Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.
Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
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