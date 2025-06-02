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Минтранс объяснил изменения в ПДД при взаимодействии со спецтранспортом - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Минтранс объяснил изменения в ПДД при взаимодействии со спецтранспортом
Минтранс объяснил изменения в ПДД при взаимодействии со спецтранспортом - 02.06.2025, ПРАЙМ
Минтранс объяснил изменения в ПДД при взаимодействии со спецтранспортом
Изменения в правилах дорожного движения для водителей, встречающих на дороге автомобили со специальными проблесковыми маячками, призваны четко определить... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T13:22+0300
2025-06-02T13:22+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Изменения в правилах дорожного движения для водителей, встречающих на дороге автомобили со специальными проблесковыми маячками, призваны четко определить порядок поведения водителей, не вводят новых преимуществ для спецтранспорта и его новых видов, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. На прошлой неделе Минтранс России предложил изменения в ПДД в отношении взаимодействия участников дорожного движения с автомобилями с проблесковыми маячками - это пожарные, полиция, скорая помощь, другой спецтранспорт, кортежи и отдельные автомобили высших чиновников. Так, согласно проекту постановления, водители обязаны будут освобождать полосу для проезда автомобилей со спецсигналами. Также запрещается выполнять обгон и опережение и двигаться вблизи таких автомобилей и сопровождаемых ими транспортных средств. Как уточнили в Минтрансе, сейчас, согласно ПДД, водитель обязан уступить дорогу спецтранспорту, но разъяснения, как именно и в каком случае он должен это делать, отсутствуют. "Из-за неясности и отсутствия точных указаний могут возникать опасные и спорные ситуации на дороге. Новые нормы направлены как на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта, так и на недопущение излишних претензий к водителям", - пояснили в министерстве. "Проект не предусматривает введения каких-либо новых категорий машин, имеющих проблесковые маячки и спецсигналы, не предоставляет каких-либо новых преимуществ для спецтранспорта… Новые правила четко предпишут водителям уступать полосу движения, то есть перестраиваться на соседнюю или, при наличии такой возможности, съехать на обочину", - подчеркивается в сообщении. В пояснительной записке к проекту уточнялось, что действующее определение термина "уступить дорогу" предполагает, что водитель не должен совершать маневры, которые вынудят других участников движения, имеющих приоритет по отношению к водителю, изменить скорость и направление движения. Обновленное предписание, напротив, предполагает возможное осуществление активных действий в виде маневров, необходимых для освобождения занимаемого места ‎на проезжей части.
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авто, пдд
Авто, ПДД
13:22 02.06.2025
 
Минтранс объяснил изменения в ПДД при взаимодействии со спецтранспортом

Минтранс: изменения в ПДД не вводят новых преимуществ для спецтранспорта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Изменения в правилах дорожного движения для водителей, встречающих на дороге автомобили со специальными проблесковыми маячками, призваны четко определить порядок поведения водителей, не вводят новых преимуществ для спецтранспорта и его новых видов, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
На прошлой неделе Минтранс России предложил изменения в ПДД в отношении взаимодействия участников дорожного движения с автомобилями с проблесковыми маячками - это пожарные, полиция, скорая помощь, другой спецтранспорт, кортежи и отдельные автомобили высших чиновников. Так, согласно проекту постановления, водители обязаны будут освобождать полосу для проезда автомобилей со спецсигналами. Также запрещается выполнять обгон и опережение и двигаться вблизи таких автомобилей и сопровождаемых ими транспортных средств.
Как уточнили в Минтрансе, сейчас, согласно ПДД, водитель обязан уступить дорогу спецтранспорту, но разъяснения, как именно и в каком случае он должен это делать, отсутствуют. "Из-за неясности и отсутствия точных указаний могут возникать опасные и спорные ситуации на дороге. Новые нормы направлены как на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта, так и на недопущение излишних претензий к водителям", - пояснили в министерстве.
"Проект не предусматривает введения каких-либо новых категорий машин, имеющих проблесковые маячки и спецсигналы, не предоставляет каких-либо новых преимуществ для спецтранспорта… Новые правила четко предпишут водителям уступать полосу движения, то есть перестраиваться на соседнюю или, при наличии такой возможности, съехать на обочину", - подчеркивается в сообщении.
В пояснительной записке к проекту уточнялось, что действующее определение термина "уступить дорогу" предполагает, что водитель не должен совершать маневры, которые вынудят других участников движения, имеющих приоритет по отношению к водителю, изменить скорость и направление движения. Обновленное предписание, напротив, предполагает возможное осуществление активных действий в виде маневров, необходимых для освобождения занимаемого места ‎на проезжей части.
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