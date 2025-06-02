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Цены на нефть открыли неделю ростом более чем на 2%

Цены на нефть открыли неделю ростом более чем на 2% - 02.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть открыли неделю ростом более чем на 2%

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 2%, рынки оценивают итоги встречи восьмерки стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями, по итогам... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T09:22+0300

2025-06-02T09:22+0300

2025-06-02T09:22+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 2%, рынки оценивают итоги встречи восьмерки стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями, по итогам которого было принято решение об увеличении добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.12 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,15% - до 64,13 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,55%, до 62,34 доллара. В субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Ранее источники агентства Рейтер отмечали, что "добровольцы" могут принять решение наращивать добычу на еще больший объем. Кроме того, восьмерка стран фактически увеличит предельный уровень добычи нефти в июле к июню на 386 тысяч баррелей в сутки, если учитывать план по компенсациям ранее допущенного перепроизводства. В июне "добровольцы" ОПЕК+ установили для себя добычу на уровне 31,375 миллиона баррелей в сутки. Но с учетом компенсации 431 тысяч баррелей максимально разрешенный уровень составил 30,944 миллиона, и рост предложения от уровня мая оказался 359 тысяч баррелей в сутки. "Цена на нефть марки Brent может получить хорошую поддержку, пока мы не получим более конкретного представления о том, насколько быстро будет расти фактический уровень добычи стран ОПЕК", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по стратегии сырьевых и углеродных товаров Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie). Аналитик добавил, что летом ожидаемый диапазон стоимости марки Brent составит 60-65 долларов за баррель.

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нефть, саудовская аравия, опек