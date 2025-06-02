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Цены на нефть стремительно идут вверх

Цены на нефть стремительно идут вверх - 02.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть стремительно идут вверх

Мировые цены на нефть в понедельник днем прибавляют в среднем 4% после решения восьмерки добровольцев ОПЕК+ по добыче и на фоне ожиданий по геополитике,... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T14:30+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем прибавляют в среднем 4% после решения восьмерки добровольцев ОПЕК+ по добыче и на фоне ожиданий по геополитике, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.09 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,78% - до 65,15 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 4,21%, до 63,35 доллара. В субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Трейдеры обращают внимание и на геополитические новости. Так, в выходные МАГАТЭ заявило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным". Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад организации. "Риски, связанные с геополитикой, продолжают оказывать "бычью" поддержку ценам на нефть на фоне смягчения факторов физического рынка", - сказал газете Wall Street Journal стратег Citi Research Франческо Марточчиа (Francesco Martoccia).

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торги, нефть, цены