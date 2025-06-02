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Цены на нефть замедлили рост - 02.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250602/neft-858139488.html
Цены на нефть замедлили рост
Цены на нефть замедлили рост - 02.06.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть в понедельник вечером снизили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T18:32+0300
2025-06-02T18:32+0300
экономика
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цены
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снизили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,15% - до 64,76 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 3,26%, до 62,77 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 4-5%. В субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. "Рынок опасался ускорения процесса увеличения добычи. Пока что на нефтяном рынке наблюдается нехватка предложения, это говорит о том, что он может поглотить дополнительные баррели", - цитирует агентство Блумберг сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
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торги, нефть, цены
Экономика, Торги, Нефть, цены
18:32 02.06.2025
 
Цены на нефть замедлили рост

Цены на нефть вечером замедлили рост до 3%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снизили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.20 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,15% - до 64,76 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 3,26%, до 62,77 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 4-5%.
В субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Цены на нефть стремительно идут вверх
14:30
"Рынок опасался ускорения процесса увеличения добычи. Пока что на нефтяном рынке наблюдается нехватка предложения, это говорит о том, что он может поглотить дополнительные баррели", - цитирует агентство Блумберг сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
 
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