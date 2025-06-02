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Цены на нефть замедлили рост

Цены на нефть замедлили рост - 02.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть замедлили рост

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снизили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T18:32+0300

2025-06-02T18:32+0300

2025-06-02T18:32+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снизили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,15% - до 64,76 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 3,26%, до 62,77 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 4-5%. В субботу состоялось заседание восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), по итогам которого восьмерка решила увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. "Рынок опасался ускорения процесса увеличения добычи. Пока что на нефтяном рынке наблюдается нехватка предложения, это говорит о том, что он может поглотить дополнительные баррели", - цитирует агентство Блумберг сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

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торги, нефть, цены