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Налоговые резиденты России должны до 2 июня представить отчеты

Налоговые резиденты России должны до 2 июня представить отчеты - 02.06.2025, ПРАЙМ

Налоговые резиденты России должны до 2 июня представить отчеты

Физические лица, которые являются российскими налоговыми резидентам, должны до конца дня 2 июня представить отчеты за 2024 год по своим зарубежным счетам и... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T00:22+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Физические лица, которые являются российскими налоговыми резидентам, должны до конца дня 2 июня представить отчеты за 2024 год по своим зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам. Это можно сделать в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, а также на бумаге лично или по доверенности, либо заказным письмом. Россияне, которые в 2024 году проживали за рубежом в совокупности более 183 дней и утратили налоговое резидентство РФ, представлять отчеты не обязаны. Также не требуется представлять отчеты по счетам, открытым в странах ЕАЭС или государствах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией. Но если сумма зачисленных или списанных денежных средств на такой счет в течение года превысила 600 тысяч рублей, либо остаток средств на таком счете на конец года был больше 600 тысяч рублей, отчитываться необходимо, в какой бы стране не находился такой счет. Что касается иностранных электронных кошельков, отчеты по ним также не представляются, если общая сумма зачисленных на них средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тысяч рублей. Перечень стран и территорий, осуществляющих обмен информацией с Россией, опубликован на сайте ФНС, власти его регулярно обновляют. Сейчас в нем 63 государства и 12 территорий. В частности, в него входят Азербайджан, Армения, Турция, Кипр, Казахстан. В отношении мобилизованных лиц срок представления отчетов продлен на три месяца после окончания периода частичной мобилизации.

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