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"Украина борется за потерю Одессы". Джефри Сакс предупредил украинцев

"Украина борется за потерю Одессы". Джефри Сакс предупредил украинцев - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Украина борется за потерю Одессы". Джефри Сакс предупредил украинцев

Украина успешно борется за потерю Одессы - продолжение конфликта приведет к тому, что она лишится всего черноморского побережья, считает известный американский... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T16:01+0300

2025-06-02T16:01+0300

2025-06-02T16:01+0300

спецоперация на украине

украина

черное море

потери

экспертное мнение

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Украина успешно борется за потерю Одессы - продолжение конфликта приведет к тому, что она лишится всего черноморского побережья, считает известный американский экономист, доктор философии, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Его мнение приводится в публикации польского издания Myśl Polska.Сакс обвиняет власти Украины в "самоубийственном упорстве" продолжать воевать с Российской Федерацией, отмечая при этом, что украинское общество уже практически не верит в декларируемые ими обещания добиться всех поставленных целей.По мнению американского экономиста, если бы Украина пошла на немедленное завершение конфликта, то, конечно, потеряла бы часть территории, но находилась бы в безопасности и имела возможности для восстановления. По этой причине Сакс и призывает завершить конфликт прямо сейчас. Если же конфликт продолжится, Украина "потеряет все побережье Черного моря вместе с Одессой и будет побеждена", - считает американский экономист.

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украина

черное море

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украина, черное море, потери, экспертное мнение