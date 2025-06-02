https://1prime.ru/20250602/svo-858142733.html

"Воюем ограниченно". Бородай объяснил, как РФ может покончить с терактами

"Воюем ограниченно". Бородай объяснил, как РФ может покончить с терактами - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Воюем ограниченно". Бородай объяснил, как РФ может покончить с терактами

Чтобы покончить с постоянными террористическими актами со стороны Украины, Российская Федерация должна отказаться от самоограничений и начать воевать... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T20:56+0300

2025-06-02T20:56+0300

2025-06-02T20:57+0300

спецоперация на украине

украина

теракт

россия

ограничения

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Чтобы покончить с постоянными террористическими актами со стороны Украины, Российская Федерация должна отказаться от самоограничений и начать воевать по-настоящему. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал заместителем председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.Он отметил, что Россия воюет с киевским террористическим режимом "не на сто процентов, мы воюем ограниченно", и именно поэтому, по словам Бородая, "все это тянется так долго и так сложно".А чтобы уберечь себя от террористических угроз, России прежде всего необходимо, как считает Бородай, "быстрее ликвидировать противника, и тогда источник террора исчезнет"."А пока он еще не ликвидирован, конечно, воевать всей страной", – подытожил депутат.

https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html

украина

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украина, теракт, россия, ограничения