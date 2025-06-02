https://1prime.ru/20250602/svo-858142733.html
"Воюем ограниченно". Бородай объяснил, как РФ может покончить с терактами
"Воюем ограниченно". Бородай объяснил, как РФ может покончить с терактами - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Воюем ограниченно". Бородай объяснил, как РФ может покончить с терактами
Чтобы покончить с постоянными террористическими актами со стороны Украины, Российская Федерация должна отказаться от самоограничений и начать воевать... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T20:56+0300
2025-06-02T20:56+0300
2025-06-02T20:57+0300
спецоперация на украине
украина
теракт
россия
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Чтобы покончить с постоянными террористическими актами со стороны Украины, Российская Федерация должна отказаться от самоограничений и начать воевать по-настоящему. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал заместителем председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.Он отметил, что Россия воюет с киевским террористическим режимом "не на сто процентов, мы воюем ограниченно", и именно поэтому, по словам Бородая, "все это тянется так долго и так сложно".А чтобы уберечь себя от террористических угроз, России прежде всего необходимо, как считает Бородай, "быстрее ликвидировать противника, и тогда источник террора исчезнет"."А пока он еще не ликвидирован, конечно, воевать всей страной", – подытожил депутат.
https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, теракт, россия, ограничения
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, теракт, РОССИЯ, ограничения
"Воюем ограниченно". Бородай объяснил, как РФ может покончить с терактами
Бородай: РФ нужно отказаться от ограничений и начать воевать на сто процентов
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ.
Чтобы покончить с постоянными террористическими актами со стороны Украины, Российская Федерация должна отказаться от самоограничений и начать воевать по-настоящему. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда"
высказал заместителем председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
Он отметил, что Россия воюет с киевским террористическим режимом "не на сто процентов, мы воюем ограниченно", и именно поэтому, по словам Бородая, "все это тянется так долго и так сложно".
А чтобы уберечь себя от террористических угроз, России прежде всего необходимо, как считает Бородай, "быстрее ликвидировать противника, и тогда источник террора исчезнет".
Минобороны сообщило о попытке Киева атаковать аэродромы в пяти регионах
"А пока он еще не ликвидирован, конечно, воевать всей страной", – подытожил депутат.