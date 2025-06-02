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Объем торгов на "СПБ бирже" в мае снизился на 11,25% к апрелю

Объем торгов на "СПБ бирже" в мае снизился на 11,25% к апрелю - 02.06.2025, ПРАЙМ

Объем торгов на "СПБ бирже" в мае снизился на 11,25% к апрелю

Объем торгов на "СПБ бирже" по итогам мая составил 101,14 миллиарда рублей, снизившись к апрелю на 11,25%, говорится в сообщении торговой площадки. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T17:13+0300

2025-06-02T17:13+0300

2025-06-02T17:13+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Объем торгов на "СПБ бирже" по итогам мая составил 101,14 миллиарда рублей, снизившись к апрелю на 11,25%, говорится в сообщении торговой площадки. "Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже по итогам мая 2025 года составил 101,14 млрд рублей. Это на 11,25% меньше, чем в апреле 2025 года (113,95 миллиарда рублей), и в 15,35 раза превышает показатель мая 2024 года (6,59 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении торговой площадки. Доля торгов по выходным дням составила 8,99% (8,26 миллиарда рублей) от общего объёма торгов за месяц, а среднедневной объём торгов в будние дни мая составил 4,60 миллиарда рублей, что на 5,79% меньше, чем в апреле (4,89 миллиарда рублей), добавляется там же. С учётом выходных дней среднедневной объём торгов составил 3,26 миллиарда рублей (в апреле - 3,93 миллиарда рублей), уточняет биржа. Участники торгов заключили в мае 13,17 миллиона сделок, что на 17,9% больше по сравнению с апрелем, когда было заключено 11,17 миллиона сделок. Также в информационной системе биржи размещены 7 выпусков цифровых финансовых активов на сумму 2,7 миллиарда рублей, в апреле эта сумма составила 5,74 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250602/rubl-858134942.html

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спб биржа, торги, рынок