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ЦБ РФ предложил увеличить лимит на приобретение ЦФА физлицами

ЦБ РФ предложил увеличить лимит на приобретение ЦФА физлицами - 02.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ предложил увеличить лимит на приобретение ЦФА физлицами

Банк России предложил увеличить лимит на приобретение ЦФА российскими физическими лицами с 600 тысяч до 1 миллиона рублей в год, говорится в пояснительной... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T18:47+0300

2025-06-02T18:47+0300

2025-06-02T18:48+0300

экономика

банк россии

цфа

физлица

лимит

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Банк России предложил увеличить лимит на приобретение ЦФА российскими физическими лицами с 600 тысяч до 1 миллиона рублей в год, говорится в пояснительной записке к опубликованному на сайте ЦБ РФ проекту указания. "Проект указания направлен на совершенствование требований к цифровым финансовым активам (ЦФА), которые доступны российским физическим и юридическим лицам в зависимости от наличия или отсутствия у указанных лиц статуса квалифицированного инвестора", - говорится в записке. Проектом указания в настоящее время предусмотрено деление ЦФА по трем категориям в зависимости от степени их доступности для разных типов инвесторов, по аналогии с регулированием, предусмотренным для аналогичных по экономическому содержанию финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. Проект указания определяет признаки ЦФА, приобретение которых может осуществляться российскими инвесторами только при наличии у них статуса квалифицированных инвесторов, приобретение которых может осуществляться российскими инвесторами только в пределах определенной ЦБ РФ суммы, передаваемой в оплату ЦФА в течение одного года (лимит), а также приобретение которых может осуществляться российскими инвесторами без ограничений. "Также проект указания увеличивает размер лимита для приобретения ЦФА российскими физическими лицами с 600 тысяч рублей в год до 1 миллиона рублей в год, что обусловлено текущим состоянием рынка ЦФА, поступающими запросами участников рынка ЦФА. Дополнительно проект указания предусматривает, что российские юридические лица могут приобретать любые ЦФА без ограничений, в том числе вне зависимости от наличия у юридического лица статуса квалифицированного инвестора, что позволит указанным лицам активнее использовать данные инструменты, в том числе для решение коммерческих задач", - говорится в пояснительной записке. Проект указания разработал департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России. Предложения и замечания по проекту указания ЦБ РФ будет принимать до 15 июня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, цфа, физлица, лимит