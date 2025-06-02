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Роскачество представило эталонную полку российского вина

Роскачество представило эталонную полку российского вина - 02.06.2025, ПРАЙМ

Роскачество представило эталонную полку российского вина

Презентация обновленного гайдлайна всероссийской акции "Дни российских вин" прошла в рамках форума "Неделя российского ритейла", сообщили РИА Новости в... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T19:07+0300

2025-06-02T19:07+0300

2025-06-02T19:07+0300

экономика

роскачество

вино

"российская полка"

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Презентация обновленного гайдлайна всероссийской акции "Дни российских вин" прошла в рамках форума "Неделя российского ритейла", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Акция "Дни российских вин" организована Минпромторгом России, Минсельхозом России и Роскачеством, проходит дважды в год при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Ассоциации виноградарей и виноделов России и Россельхозбанка. "Новый гайдлайн учитывает сезонность спроса на разные категории вина при формировании выкладки. Так, в осенний этап проведения акции выкладка будет составлена с учетом предпочтений потребителей в холодный сезон, которые традиционно предпочитают красные вина осенью и зимой. Это не только облегчит выбор самим потребителям, но и даст дополнительный стимул к росту спроса на красные вина, спрос на которые перераспределяется с ростом популярности белых, розовых и игристых вин", - говорится в сообщении. "Мы представили не только новый дизайн самой акции "Дни российских вин", учитывающий сезонность спроса, но и эталонную полку российского вина, которая станет ориентиром для всего ритейла и будет способствовать реализации цели по импортозамещению и продвижению качественной российской продукции", - приводятся в сообщении слова главы Роскачества Максима Протасова. Уточняется, что эталонная полка российского вина была сформирована Роскачеством совместно с X5 и торговой сетью "Перекресток" при экспертной поддержке РАЭРР.

https://1prime.ru/20250527/minselkhoz-857957919.html

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роскачество, вино, "российская полка"