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Роскачество представило эталонную полку российского вина - 02.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Роскачество представило эталонную полку российского вина
Роскачество представило эталонную полку российского вина - 02.06.2025, ПРАЙМ
Роскачество представило эталонную полку российского вина
Презентация обновленного гайдлайна всероссийской акции "Дни российских вин" прошла в рамках форума "Неделя российского ритейла", сообщили РИА Новости в... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T19:07+0300
2025-06-02T19:07+0300
экономика
роскачество
вино
"российская полка"
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Презентация обновленного гайдлайна всероссийской акции "Дни российских вин" прошла в рамках форума "Неделя российского ритейла", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Акция "Дни российских вин" организована Минпромторгом России, Минсельхозом России и Роскачеством, проходит дважды в год при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Ассоциации виноградарей и виноделов России и Россельхозбанка. "Новый гайдлайн учитывает сезонность спроса на разные категории вина при формировании выкладки. Так, в осенний этап проведения акции выкладка будет составлена с учетом предпочтений потребителей в холодный сезон, которые традиционно предпочитают красные вина осенью и зимой. Это не только облегчит выбор самим потребителям, но и даст дополнительный стимул к росту спроса на красные вина, спрос на которые перераспределяется с ростом популярности белых, розовых и игристых вин", - говорится в сообщении. "Мы представили не только новый дизайн самой акции "Дни российских вин", учитывающий сезонность спроса, но и эталонную полку российского вина, которая станет ориентиром для всего ритейла и будет способствовать реализации цели по импортозамещению и продвижению качественной российской продукции", - приводятся в сообщении слова главы Роскачества Максима Протасова. Уточняется, что эталонная полка российского вина была сформирована Роскачеством совместно с X5 и торговой сетью "Перекресток" при экспертной поддержке РАЭРР.
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роскачество, вино, "российская полка"
Экономика, Роскачество, вино, "российская полка"
19:07 02.06.2025
 
Роскачество представило эталонную полку российского вина

Роскачество презентовало эталонную полку российского вина

© fotolia.com / Markus Mainka%Вино
%Вино - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© fotolia.com / Markus Mainka
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Презентация обновленного гайдлайна всероссийской акции "Дни российских вин" прошла в рамках форума "Неделя российского ритейла", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
Акция "Дни российских вин" организована Минпромторгом России, Минсельхозом России и Роскачеством, проходит дважды в год при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Ассоциации виноградарей и виноделов России и Россельхозбанка.
"Новый гайдлайн учитывает сезонность спроса на разные категории вина при формировании выкладки. Так, в осенний этап проведения акции выкладка будет составлена с учетом предпочтений потребителей в холодный сезон, которые традиционно предпочитают красные вина осенью и зимой. Это не только облегчит выбор самим потребителям, но и даст дополнительный стимул к росту спроса на красные вина, спрос на которые перераспределяется с ростом популярности белых, розовых и игристых вин", - говорится в сообщении.
"Мы представили не только новый дизайн самой акции "Дни российских вин", учитывающий сезонность спроса, но и эталонную полку российского вина, которая станет ориентиром для всего ритейла и будет способствовать реализации цели по импортозамещению и продвижению качественной российской продукции", - приводятся в сообщении слова главы Роскачества Максима Протасова.
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Уточняется, что эталонная полка российского вина была сформирована Роскачеством совместно с X5 и торговой сетью "Перекресток" при экспертной поддержке РАЭРР.
 
ЭкономикаРоскачествовино"российская полка"
 
 
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