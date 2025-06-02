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Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без света - 02.06.2025, ПРАЙМ
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Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без света
Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без света - 02.06.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без света
Энергетики устраняют аварии на двух подстанциях, оставившие без света 15 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморского края. | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T06:17+0300
2025-06-02T06:17+0300
энергетика
владивосток
приморский край
приморье
ростехнадзор
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварии на двух подстанциях, оставившие без света 15 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморского края. "Без света остались более 15 тысяч потребителей в более чем 80 домах Первомайского района во Владивостоке… Надзорное ведомство взяло под контроль проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении. Отключения коснулись домов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Талалихина и Часовитина, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Олега Кошевого. Дальневосточное управление Ростехнадзора проведет внеплановые контрольно-надзорные мероприятия из-за участившихся аварий на электросетях, ход которых проконтролирует прокуратура Приморья.
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владивосток, приморский край, приморье, ростехнадзор
Энергетика, Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье, Ростехнадзор
06:17 02.06.2025
 
Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без света

Более 15 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварий на подстанциях

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварии на двух подстанциях, оставившие без света 15 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморского края.
"Без света остались более 15 тысяч потребителей в более чем 80 домах Первомайского района во Владивостоке… Надзорное ведомство взяло под контроль проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Отключения коснулись домов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Талалихина и Часовитина, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Олега Кошевого. Дальневосточное управление Ростехнадзора проведет внеплановые контрольно-надзорные мероприятия из-за участившихся аварий на электросетях, ход которых проконтролирует прокуратура Приморья.
 
ЭнергетикаВладивостокПРИМОРСКИЙ КРАЙПриморьеРостехнадзор
 
 
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