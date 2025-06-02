https://1prime.ru/20250602/vladivostok-858107410.html

Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без света

Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без света - 02.06.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке более 15 тысяч человек остались без света

Энергетики устраняют аварии на двух подстанциях, оставившие без света 15 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморского края. | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T06:17+0300

2025-06-02T06:17+0300

2025-06-02T06:17+0300

энергетика

владивосток

приморский край

приморье

ростехнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858107410.jpg?1748834263

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварии на двух подстанциях, оставившие без света 15 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморского края. "Без света остались более 15 тысяч потребителей в более чем 80 домах Первомайского района во Владивостоке… Надзорное ведомство взяло под контроль проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении. Отключения коснулись домов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Талалихина и Часовитина, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Олега Кошевого. Дальневосточное управление Ростехнадзора проведет внеплановые контрольно-надзорные мероприятия из-за участившихся аварий на электросетях, ход которых проконтролирует прокуратура Приморья.

владивосток

приморский край

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владивосток, приморский край, приморье, ростехнадзор