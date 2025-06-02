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Кроссовер Volkswagen Tharu стал доступен для покупки в России

Кроссовер Volkswagen Tharu стал доступен для покупки в России - 02.06.2025, ПРАЙМ

Кроссовер Volkswagen Tharu стал доступен для покупки в России

Благодаря параллельному импорту в России стал доступен для покупки кроссовер Volkswagen Tharu. Как отмечает портал "Автоновости дня", цены на модель стартуют от | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T15:44+0300

2025-06-02T15:44+0300

2025-06-02T15:55+0300

авто

volkswagen

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Благодаря параллельному импорту в России стал доступен для покупки кроссовер Volkswagen Tharu. Как отмечает портал "Автоновости дня", цены на модель стартуют от 2,49 миллиона рублей.Как отмечает портал, схожие китайские модели стоят дороже Tharu. Так, цены на Geely Atlas стартуют от 3,5 миллиона рублей, Jetta VS5 на узлах и агрегатах VAG стоит от 2,95 миллиона рублей. Кроме того, Jaecoo J7 даже в базовой версии 2024 года стоит не дешевле 2,96 миллиона рублей.Самым доступным способом приобрести Volkswagen Tharu является заказ автомобиля из Китая. Согласно данным "Автоновости дня", один из продавцов из Новосибирска предлагает кроссовер за 2,49 миллиона рублей. За эту сумму покупатель получает машину в богатой комплектации: с кожаным салоном, панорамной крышей и люком, передними креслами с электроприводом, цифровой приборной панелью, многофункциональным кожаным рулем с сенсорным управлением и современной мультимедийной системой.Схожую модификацию в другом цвете готова доставить компания из Омска, но уже за 2,94 миллиона рублей. В Волгограде за аналогичный автомобиль просят 3,15 миллиона. Все эти версии оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем TSI мощностью 160 л. с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DQ200 с сухими сцеплениями и передним приводом.Модификации, доступные сразу из наличия, имеют более мощный 2,0-литровый турбомотор на 186 л. с., другую трансмиссию — "робот" DQ381 с мокрыми сцеплениями — и систему полного привода с муфтой подключения задней оси, пишет портал.Цены на такие версии варьируются по регионам: во Владикавказе — 3,9 млн рублей, в Адыгее — 4,05 млн, в Магнитогорске — 4,14 млн, в Иркутске — 4,3 млн, в Тюмени — 4,45 млн, во Владимире — 4,63 млн. В Челябинске и Екатеринбурге автомобиль обойдется в 4,69 и 4,89 миллиона рублей соответственно. Рестайлинговый Volkswagen Tharu выпускается с весны 2023 года на китайском заводе совместного предприятия SAIC-Volkswagen. После обновления кроссовер получил новую двухуровневую решётку радиатора, оптику с объединённой светящейся полосой, изменённые бамперы и передние крылья. По своим размерам модель сопоставима с уже известными на российском рынке Skoda Karoq и Volkswagen Taos, однако немного превосходит их по длине колесной базы — на 5 сантиметров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, volkswagen