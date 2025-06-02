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"Циан" отметил стагнацию цен на вторичное жилье в крупных городах России - 02.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Циан" отметил стагнацию цен на вторичное жилье в крупных городах России
"Циан" отметил стагнацию цен на вторичное жилье в крупных городах России - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Циан" отметил стагнацию цен на вторичное жилье в крупных городах России
Цены на вторичное жилье в крупных городах России продолжают стагнировать, в течение мая они увеличились всего на 0,1%, в среднем до 140 тысяч рублей за... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T14:09+0300
2025-06-02T14:09+0300
экономика
циан
недвижимость
россия
вторичное жилье
рынок вторичного жилья
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в крупных городах России продолжают стагнировать, в течение мая они увеличились всего на 0,1%, в среднем до 140 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана", включившие в выборку города с населением от 500 тысяч человек, а также Московскую и Ленинградскую области. "Более чем на 1% "квадрат" подорожал лишь в Махачкале, Оренбурге, Набережных Челнах и Новокузнецке (более выраженная динамика сохраняется в промышленных городах и локациях с изначально низким уровнем цен). Снижение цен зафиксировано только в Челябинске, Сочи и Краснодаре", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что в годовом выражении вторичное жилье подорожало на 6%, что почти вдвое ниже официальной инфляции. Самый сильный ценовой прирост отмечен в Ижевске, Калининграде, Казани и Оренбурге (от +11% до +18%), подешевела вторичка за год лишь в Ленобласти. Как добавляется в сообщении, стагнация на рынке вторичного жилья фиксируется с апреля 2024 года. При этом в "Циане" ожидают, что такая ситуация с ценами сохранится и в дальнейшем, если не произойдет значимых изменений внешних условий, в том числе денежно-кредитной политики ЦБ.
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циан, недвижимость, россия, вторичное жилье, рынок вторичного жилья
Экономика, ЦИАН, Недвижимость, РОССИЯ, вторичное жилье, рынок вторичного жилья
14:09 02.06.2025
 
"Циан" отметил стагнацию цен на вторичное жилье в крупных городах России

"Циан": цены на вторичное жилье в крупных городах России в мае выросли всего на 0,1%

Троицк стал лидером в апреле по росту цен на вторичное жилье в Подмосковье – эксперты
Троицк стал лидером в апреле по росту цен на вторичное жилье в Подмосковье – эксперты
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в крупных городах России продолжают стагнировать, в течение мая они увеличились всего на 0,1%, в среднем до 140 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана", включившие в выборку города с населением от 500 тысяч человек, а также Московскую и Ленинградскую области.
"Более чем на 1% "квадрат" подорожал лишь в Махачкале, Оренбурге, Набережных Челнах и Новокузнецке (более выраженная динамика сохраняется в промышленных городах и локациях с изначально низким уровнем цен). Снижение цен зафиксировано только в Челябинске, Сочи и Краснодаре", - указывается в сообщении.
В нем отмечается, что в годовом выражении вторичное жилье подорожало на 6%, что почти вдвое ниже официальной инфляции. Самый сильный ценовой прирост отмечен в Ижевске, Калининграде, Казани и Оренбурге (от +11% до +18%), подешевела вторичка за год лишь в Ленобласти.
Как добавляется в сообщении, стагнация на рынке вторичного жилья фиксируется с апреля 2024 года. При этом в "Циане" ожидают, что такая ситуация с ценами сохранится и в дальнейшем, если не произойдет значимых изменений внешних условий, в том числе денежно-кредитной политики ЦБ.
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ЭкономикаЦИАННедвижимостьРОССИЯвторичное жильерынок вторичного жилья
 
 
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