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"Циан" отметил стагнацию цен на вторичное жилье в крупных городах России

"Циан" отметил стагнацию цен на вторичное жилье в крупных городах России - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Циан" отметил стагнацию цен на вторичное жилье в крупных городах России

Цены на вторичное жилье в крупных городах России продолжают стагнировать, в течение мая они увеличились всего на 0,1%, в среднем до 140 тысяч рублей за... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T14:09+0300

2025-06-02T14:09+0300

2025-06-02T14:09+0300

экономика

циан

недвижимость

россия

вторичное жилье

рынок вторичного жилья

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в крупных городах России продолжают стагнировать, в течение мая они увеличились всего на 0,1%, в среднем до 140 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана", включившие в выборку города с населением от 500 тысяч человек, а также Московскую и Ленинградскую области. "Более чем на 1% "квадрат" подорожал лишь в Махачкале, Оренбурге, Набережных Челнах и Новокузнецке (более выраженная динамика сохраняется в промышленных городах и локациях с изначально низким уровнем цен). Снижение цен зафиксировано только в Челябинске, Сочи и Краснодаре", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что в годовом выражении вторичное жилье подорожало на 6%, что почти вдвое ниже официальной инфляции. Самый сильный ценовой прирост отмечен в Ижевске, Калининграде, Казани и Оренбурге (от +11% до +18%), подешевела вторичка за год лишь в Ленобласти. Как добавляется в сообщении, стагнация на рынке вторичного жилья фиксируется с апреля 2024 года. При этом в "Циане" ожидают, что такая ситуация с ценами сохранится и в дальнейшем, если не произойдет значимых изменений внешних условий, в том числе денежно-кредитной политики ЦБ.

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циан, недвижимость, россия, вторичное жилье, рынок вторичного жилья