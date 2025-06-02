https://1prime.ru/20250602/zelenskiy-858130012.html

"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США

"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США - 02.06.2025, ПРАЙМ

"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский атаками на военные аэродромы Российской Федерации оскорбил Соединенные Штаты и поставил под угрозу всю мировую... | 02.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-02T14:39+0300

2025-06-02T14:39+0300

2025-06-02T14:47+0300

спецоперация на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский атаками на военные аэродромы Российской Федерации оскорбил Соединенные Штаты и поставил под угрозу всю мировую безопасность. С таким утверждением на своей странице в социальной сети Х выступил экс-советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн.Если атаку на российские аэродромы не согласовывали с президентом США, и об этом ударе его предварительно никак не информировали, то это, по словам Флинна, "не просто нарушение протокола", а "геополитическое оскорбление и предупреждающий знак".Если Зеленский позволяет себе проворачивать такого рода террористические авантюры, не извещая об этом американские власти, то Соединенные Штаты в результате автоматически становятся соучастниками украинских террористических атак, подчеркнул генерал."Люди и особенно мировые лидеры, должны понимать глобальные последствия операции, только что проведенной Украиной", - подытожил экс-советник.Согласно сообщению пресс-службы Минобороны РФ, накануне Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дронов военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях Российской Федерации.

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украина, владимир зеленский, атака, россия, сша, мнение