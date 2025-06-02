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"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США - 02.06.2025, ПРАЙМ
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"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США
"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США
Глава киевского режима Владимир Зеленский атаками на военные аэродромы Российской Федерации оскорбил Соединенные Штаты и поставил под угрозу всю мировую... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T14:39+0300
2025-06-02T14:47+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
атака
россия
сша
мнение
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский атаками на военные аэродромы Российской Федерации оскорбил Соединенные Штаты и поставил под угрозу всю мировую безопасность. С таким утверждением на своей странице в социальной сети Х выступил экс-советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн.Если атаку на российские аэродромы не согласовывали с президентом США, и об этом ударе его предварительно никак не информировали, то это, по словам Флинна, "не просто нарушение протокола", а "геополитическое оскорбление и предупреждающий знак".Если Зеленский позволяет себе проворачивать такого рода террористические авантюры, не извещая об этом американские власти, то Соединенные Штаты в результате автоматически становятся соучастниками украинских террористических атак, подчеркнул генерал."Люди и особенно мировые лидеры, должны понимать глобальные последствия операции, только что проведенной Украиной", - подытожил экс-советник.Согласно сообщению пресс-службы Минобороны РФ, накануне Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дронов военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях Российской Федерации.
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украина, владимир зеленский, атака, россия, сша, мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, атака, РОССИЯ, США, мнение
14:39 02.06.2025 (обновлено: 14:47 02.06.2025)
 
"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США

Экс-советник Трампа Флинн: атакой на аэродромы РФ Зеленский оскорбил Вашингтон

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский атаками на военные аэродромы Российской Федерации оскорбил Соединенные Штаты и поставил под угрозу всю мировую безопасность. С таким утверждением на своей странице в социальной сети Х выступил экс-советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн.
Если атаку на российские аэродромы не согласовывали с президентом США, и об этом ударе его предварительно никак не информировали, то это, по словам Флинна, "не просто нарушение протокола", а "геополитическое оскорбление и предупреждающий знак".
Если Зеленский позволяет себе проворачивать такого рода террористические авантюры, не извещая об этом американские власти, то Соединенные Штаты в результате автоматически становятся соучастниками украинских террористических атак, подчеркнул генерал.
"Люди и особенно мировые лидеры, должны понимать глобальные последствия операции, только что проведенной Украиной", - подытожил экс-советник.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Зеленский признал ответственность за теракты против российских аэродромов
Вчера, 22:55
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны РФ, накануне Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дронов военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях Российской Федерации.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийатакаРОССИЯСШАмнение
 
 
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