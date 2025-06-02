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"Ужасно". В США объяснили, ради чего Зеленский жертвует украинцами - 02.06.2025, ПРАЙМ
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"Ужасно". В США объяснили, ради чего Зеленский жертвует украинцами
"Ужасно". В США объяснили, ради чего Зеленский жертвует украинцами - 02.06.2025, ПРАЙМ
"Ужасно". В США объяснили, ради чего Зеленский жертвует украинцами
Владимир Зеленский жертвует украинским народом лишь для того, чтобы стать марионеткой в руках вашингтонских безумцев. Такое мнение в социальной сети X высказал... | 02.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-02T16:32+0300
2025-06-02T16:33+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
украинцы
сша
мнение
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МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Владимир Зеленский жертвует украинским народом лишь для того, чтобы стать марионеткой в руках вашингтонских безумцев. Такое мнение в социальной сети X высказал американский политолог и публицист Джозайя Липпинкотт.Не выбирая выражений, он назвал главу киевского режима "больным, отвратительным человеком", который "наблюдал за резней своего народа и почти полным уничтожением его уклада жизни". "И все ради чего?" - вопрошает Липпинкотт и тут же сам принимается за ответ. По его словам, Зеленский жертвует украинцами лишь для того, чтобы "быть пешкой морально безумных психопатов в Вашингтоне".Охарактеризовав поведение Зеленского как "предосудительное во всех отношениях", Лиипенкот высказал претензии и непосредственно в адрес граждан Украины: "Ужасно, что украинцы с этим мирятся".
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владимир зеленский, украина, украинцы, сша, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, украинцы, США, мнение
16:32 02.06.2025 (обновлено: 16:33 02.06.2025)
 
"Ужасно". В США объяснили, ради чего Зеленский жертвует украинцами

Липпинкотт: Зеленский пожертвовал украинцами, чтобы подчинить Украину США

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Владимир Зеленский жертвует украинским народом лишь для того, чтобы стать марионеткой в руках вашингтонских безумцев. Такое мнение в социальной сети X высказал американский политолог и публицист Джозайя Липпинкотт.
Не выбирая выражений, он назвал главу киевского режима "больным, отвратительным человеком", который "наблюдал за резней своего народа и почти полным уничтожением его уклада жизни".
"И все ради чего?" - вопрошает Липпинкотт и тут же сам принимается за ответ.
По его словам, Зеленский жертвует украинцами лишь для того, чтобы "быть пешкой морально безумных психопатов в Вашингтоне".
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Охарактеризовав поведение Зеленского как "предосудительное во всех отношениях", Лиипенкот высказал претензии и непосредственно в адрес граждан Украины: "Ужасно, что украинцы с этим мирятся".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАукраинцыСШАмнение
 
 
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