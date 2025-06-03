https://1prime.ru/20250603/ataka-858157304.html

"Меры по разрядке". В США сделали неожиданное заявление об атаке дронов ВСУ

"Меры по разрядке". В США сделали неожиданное заявление об атаке дронов ВСУ - 03.06.2025, ПРАЙМ

"Меры по разрядке". В США сделали неожиданное заявление об атаке дронов ВСУ

Из-за украинских ударов по аэродромам России повышается риск боевого столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с изданием... | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T14:49+0300

2025-06-03T14:49+0300

2025-06-03T15:04+0300

спецоперация на украине

всу

аэродром

россия

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75714/66/757146665_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_e6adfd7d19b0af71957922440e6dee47.jpg

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Из-за украинских ударов по аэродромам России повышается риск боевого столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с изданием Foreign Policy сделал экс-глава аналитического подразделения ЦРУ Джордж Биб.Он заявил, что не сомневается, "что это (удары по российским аэродромам - прим. ред.) повышает вероятность прямой конфронтации (между РФ и США — прим. ред.), если только администрация Трампа не примет активные меры по разрядке, и она может сделать это".По убеждению Биба, Киев стремится вынудить Соединенные Штаты на жесткие действия против Российской Федерации. Он утверждает, что удары по российским аэродромам в первую очередь были рассчитаны на отклик со стороны Вашингтона, а не Москвы.Как ранее сообщило МО РФ, Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дронов атаковали российские аэродромы в пяти регионах. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, но в Мурманской и Иркутских областях удары вызвали возгорания..

https://1prime.ru/20250602/tramp-858143014.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, аэродром, россия, экспертное мнение