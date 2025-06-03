https://1prime.ru/20250603/ataka-858157304.html
"Меры по разрядке". В США сделали неожиданное заявление об атаке дронов ВСУ
"Меры по разрядке". В США сделали неожиданное заявление об атаке дронов ВСУ - 03.06.2025, ПРАЙМ
"Меры по разрядке". В США сделали неожиданное заявление об атаке дронов ВСУ
Из-за украинских ударов по аэродромам России повышается риск боевого столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с изданием... | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T14:49+0300
2025-06-03T14:49+0300
2025-06-03T15:04+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Из-за украинских ударов по аэродромам России повышается риск боевого столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с изданием Foreign Policy сделал экс-глава аналитического подразделения ЦРУ Джордж Биб.Он заявил, что не сомневается, "что это (удары по российским аэродромам - прим. ред.) повышает вероятность прямой конфронтации (между РФ и США — прим. ред.), если только администрация Трампа не примет активные меры по разрядке, и она может сделать это".По убеждению Биба, Киев стремится вынудить Соединенные Штаты на жесткие действия против Российской Федерации. Он утверждает, что удары по российским аэродромам в первую очередь были рассчитаны на отклик со стороны Вашингтона, а не Москвы.Как ранее сообщило МО РФ, Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дронов атаковали российские аэродромы в пяти регионах. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, но в Мурманской и Иркутских областях удары вызвали возгорания..
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всу, аэродром, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, аэродром, РОССИЯ, экспертное мнение
"Меры по разрядке". В США сделали неожиданное заявление об атаке дронов ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Биб: Киев атаками на аэродромы хотел столкнуть Россию и США
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ.
Из-за украинских ударов по аэродромам России повышается риск боевого столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с изданием Foreign Policy
сделал экс-глава аналитического подразделения ЦРУ Джордж Биб.
Он заявил, что не сомневается, "что это (удары по российским аэродромам - прим. ред.) повышает вероятность прямой конфронтации (между РФ и США — прим. ред.), если только администрация Трампа не примет активные меры по разрядке, и она может сделать это".
По убеждению Биба, Киев стремится вынудить Соединенные Штаты на жесткие действия против Российской Федерации. Он утверждает, что удары по российским аэродромам в первую очередь были рассчитаны на отклик со стороны Вашингтона, а не Москвы.
Белый дом сообщил о реакции Трампа на удары по российским аэродромам
Как ранее сообщило МО РФ, Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дронов атаковали российские аэродромы в пяти регионах. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, но в Мурманской и Иркутских областях удары вызвали возгорания..